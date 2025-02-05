焦點股》長榮航：美國取消「小額豁免」推升股價

美國取消中國「小額豁免」，長榮航股價走高。 （長榮航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航（2618）今日開高震盪，盤中一度攻高到46.6元，截至12:23，股價來到46元，上漲0.7元，漲幅1.55%。

川普對中國再增10%關稅2月4日正式實施，同時取消價值低於800美元的「小額豁免」條款，對此，國際貨攬指出，國內航空貨運業者不排除可望受益。

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貨攬業者表示，消價值低於800美元的「小額豁免」條款，將對中國電商平台Temu和Shein等產生影響，不過，在美國通膨持續下，美國消費者也會評估在美國當地購買與中國電商加上關稅後價格的高低，因此，中國電商貨量雖然會減少，但減少的程度仍需觀察。

貨攬業者說，中美航班尚未全面恢復，去年中國電商貨佔國內航空業者貨運量約40%，在中國加徵關稅，以及取消「小額豁免」條款下，中國電商的航空貨運量不排除外溢到國內航空業者，但國內航空貨運的原本電商貨也可能減少，因此後續仍待觀察。貨攬業者也坦言，目前已經看到來自電商貨的艙位被取消。

貨攬業者說，中國電商貨量雖然會縮小，但不會不見，且航空業者還有其他電子產業貨品載運需求，再加上川普關稅政策近日一直在變動，因此後續仍需觀察。

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