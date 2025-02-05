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焦點股》LINE Pay：2024年賺1股本 漲多震盪殺低

2025/02/05 10:31

LINE Pay2024年賺1股本，今股價漲多震盪殺低（記者李靚慧攝）LINE Pay2024年賺1股本，今股價漲多震盪殺低（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕農曆年前噴漲的第三方支付業者LINE Pay（連加網路，7722），年後外資續加碼、漲勢未歇，LINE Pay昨（4）日在證交所要求下，提前公布2024年獲利，2024年全年營收62.96億元，歸屬母公司業主淨利6.47億元，每股盈餘10.41元，賺進一個股本更創歷史新高，然因短線漲勢驚人，今（5）日開盤後大幅震盪，雖一度衝破800大關，上午10時過後跌勢加劇，最低跌至761元，上午10時20分報765元。

外資在農曆年開盤後持續加碼，2個交易日連續買超，激勵股價續創新高，昨日盤中最高衝破800元大關、達811元，對比上市掛牌508元漲幅近6成，較上市後盤中對低點426元，更有高達9成漲幅。

LINE Pay其他公告獲利表現，2024年第4季營收17.6億元、年增30.43%，稅前淨利2.14億元，歸屬母公司淨利1.68億元，每股盈餘2.68元。2024年12月營收6.17億元、年增40.55%，創單月歷史新高，每股盈餘0.41元、年增148.95%。

LINE Pay已在今年1月中召開董事會，通過將申請子公司業務及子公司籌備處，市場預期將申請電子支付執照，規劃成立電支子公司，此外，今年也積極拓展海外支付版圖、推動LINE Pay成為國際行銷平台。

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