Google取消不將AI用於武器和監視的承諾（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕搶奪AI霸主，Google取消不將AI用於武器和監視的承諾，Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）指出，在日益複雜的地緣政治格局中，全球正在進行人工智慧領導地位的競爭，公司更新的“人工智慧原則”，已取消了不將人工智慧用於武器和監視等潛在有害應用的承諾。

CNBC報導，Google人工智慧原則的早期版本稱，公司不會追求“主要目的或實施是造成或直接促進對人造成傷害的武器或其他技術”，以及“收集或使用資訊進行違反國際公認規範的監視的技術”。

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然而，這些目標已不再顯示在其人工智慧原則網站上，Google DeepMind執行長哈薩比斯在週二發表的1篇部落格文章中寫道：在日益複雜的地緣政治格局中，全球正在進行人工智能領導地位的競爭。我們相信民主國家應該在自由、平等和尊重人權等核心價值的指導下引領人工智慧發展。

Google更新的原則反映了公司日益增長的雄心，即向更多用戶和客戶提供其人工智慧技術和服務，其中包括政府。這項變化也與矽谷領導人日益高漲關於美國和中國之間贏家通吃的人工智慧競賽的言論相一致。

Google人工智慧原則的先前版本稱，Google將「考慮廣泛的社會和經濟因素」。新的人工智慧原則指出，Google將「繼續我們認為整體可能收益將大大超過可預見的風險和負面影響的行動」。

Google在週二的部落格文章中表示，它將「遵守廣泛接受的國際法和人權原則，始終透過仔細評估收益是否遠遠超過潛在風險來評估具體工作」。我們相信，擁有這些價值觀的公司、政府和組織應該共同努力，創造出保護人類、促進全球發展和支持國家安全的人工智慧。

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