安撫川普？傳巴拿馬考慮取消李嘉誠港口特許經營權

知情人士表示，巴拿馬考慮取消與李嘉誠旗下公司在巴拿馬運河經營港口的合約。（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，巴拿馬正在評估是否取消與香港富商李嘉誠在巴拿馬運河經營港口的合約，試圖透過讓步，減輕美國總統川普（Donald Trump）針對中國在這條主要水路影響力的疑慮。

《彭博》報導，知情人士指出，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）政府正在評估取消與李嘉誠的長江和記實業旗下子公司和記港口現有合約的可能性。知情人士補充，目前尚未做出任何決定，政府將遵循正當程序，以避免訴訟的方式進行。針對報導，巴拿馬總統辦公室沒有立即回應，和記港口同樣未回應。

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如果最終拍板確定，這將會是給川普的一份大禮，川普先前表明，中國掌握巴拿馬運河太多的控制權，並放話，不排除以武力收回巴拿馬運河。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）週日（2日）訪問時也向巴拿馬政府表示，當局必須採取行動遏制中國對美國建造運河的「不可接受」影響。

巴拿馬運河根據1999年簽署的條約，在同（1999）年割讓給巴拿馬，而和記根據1997年簽署的協議，拿下巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）的特許經營權，並在2021年將營運協議延長至2047年。

這不是巴拿馬對於運河港口的唯一行動，2名律師週一（3日）針對和記提起訴訟，控訴該公司違反憲法，其中1明律師卡斯特羅（Norman Castro）表示，特許權包括過多的稅收減免，並將大片土地割讓給港口公司，這違反了憲法所保障「公共利益高於私人利益」的規定。

據報導，通過巴拿馬運河的貨物當中，約有75％往返美國，而這條運河在2024會計年度共帶來近50億美元（約新台幣1645.75億元）的收入，約佔巴拿馬GDP的4％。

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