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中國反擊關稅拿科技巨頭開刀 英特爾恐成下個目標

2025/02/05 10:01

知情人士表示，作為川普關稅的回應，北京正考慮對英特爾啟動反壟斷調查。（法新社資料照）知情人士表示，作為川普關稅的回應，北京正考慮對英特爾啟動反壟斷調查。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任隨即對中國祭出新關稅，為反擊北京已接連對輝達（NVIDIA）、Google進行反壟斷調查，最新的目標可能瞄準晶片大廠英特爾（Intel）啟動新調查。

《金融時報》報導，中國國家市場監督管理總局週二（4日）宣佈，對Google進行競爭調查，知情人士透露，這項行動主要關注Google在安卓（Android）作業系統的主導地位，以及對使用這款軟體的Oppo、小米（Xiaomi）等中國手機製造商的任何損害。

2名知情人士提到，已在12月對輝達進行反壟斷調查的中國監管機構，現在也正考慮對英特爾進行正式調查。

不過，知情人士表示，中國當局對於英特爾調查的性質仍不明，並補充，是否正是採取行動鄉受到美中關係情況的影響。中國國家主席習近平預計將在未來幾天與川普對談。

北京清華大學國家戰略研究院研究員劉旭表示，針對科技巨頭的調查，可能是中國對川普新關稅的回應，是報復措施的一部分。劉旭補充，使用反壟斷調查作為貿易談判的工具，可能不是保護被美關稅打擊中企的最佳辦法，這家不可避免地引發爭議。

在美中緊張局勢加劇的情況下，美國知名科技公司成為標靶，2名知情人士表示，監管機構在2019年首次啟動的Google調查已擱置多年，但在12月重新啟動。此舉是在川普宣誓就職之前，但川普自競選以來，就誓言對中國產品徵收高額關稅。中國監管機構也在12月宣佈，正在調查輝達收購邁絡思科技（Mellanox）股權案是否違反中國反壟斷法。

針對美國大型科技公司的反壟斷調查，可能會導致高額罰款，或者在全球最大的國際市場之一失去某些市場准入。中國是英特爾全球最大市場，超越美國本土，根據英特爾公佈的數字，這家總部位於加州的晶片製造商2024年在中國銷售額達155億美元（約新台幣5104.15億元），佔公司全球收入的29％。

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