雲端支出週期恐今年見頂 ? 大摩看淡GB200出貨量

大摩出具新報告，大幅下調今年GB200出貨預測。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利（Morgan Stanley ；大摩）近期出具1份最新報告指出，開支週期可能在今年見到頂端，將影響市場對GB200的需求，因而大幅下調該晶片出貨預測、最差恐低於2萬片，其供應鏈市場也同受影響、達300億美元至350億美元（約新台幣9861.8億元至1.15兆元）。

據報導，雲端運算產業的資本支出具有周期性。歷史數據顯示，雲端運算產業通常經歷2-3年的成長周期，隨後是2-4季的下行周期。

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大摩預估，雲端開支週期有機會在2025年上半年見頂，隨後在第4季的年增速降至個位數。

大摩表示，「GB200 晶片的主要客戶之一」微軟的資本支出成長減緩，加上大語言模型（LLM）的發展仍在等待供應鏈的跟上，網路和電力問題則是GB200的2大瓶頸，這些問題都需要時間來解決，短期內難以完全克服。

大摩認為，以上因素對輝達（NVIDIA）今年GB200出貨量將產生影響，因而將原先預估3萬至3.5萬片出貨量，大幅下修至2萬至2.5萬片，預估最差的情況出貨量恐低於2萬片。而此次的下調，GB200供應鏈也將受到影響、預估約300億美元至350億美元，對相關供應鏈及半導體企業帶來巨大壓力。

現今市場對大語言模型（LLM）效率方面存在爭議，例如DeepSeek和微軟之間的相關分歧。大摩認為，這些情況到2025年還會持續，導致市場難以重新評估這些股票的價值。

微軟表示，截至2025年會計年度，已做了很多大投資，雖然知本支出降速，但應能滿足近期的需求。至於Meta在2024年第4季增加了資本支出，預計今年保持平穩，但市場認為，Meta的投入表明了NVIDIA HGX和低端GB200晶片足夠支持大語言模型的持續開發。

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