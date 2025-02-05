國際油價回吐大部分漲幅！專家分析後市

週二（4日）國際油價回吐了前1天大部分漲幅。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（4日）國際油價回吐了前1天大部分漲幅，係因美國對中國進口產品加徵10%關稅後，引發中國當局施行反制措施，令市場擔憂需求前景，對此專家也進行分析。

紐約西德州中級原油3月交割價下跌46美分或0.6%，收每桶72.70美元，回吐週一 0.9%漲幅一大部分。

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布蘭特原油4月交割價上漲24美分或0.3%，收每桶76.20美元。

《Market Watch》報導，原油價格週一上漲，但由於川普將對墨西哥徵收25%關稅推遲1個月，原油價格收盤時遠低於當日高點，隨後川普也宣布推遲對加拿大徵收25%關稅，以及對該國能源進口徵收10%稅。

美國對中國進口商品加徵10%關稅於週二生效，而為了回應美國，北京當局宣布對美國煤炭和液化天然氣產品徵收15%關稅，並對原油、農業機械和大型設備徵收10%關稅，於下週一生效。

中國是全球第2大經濟體和最大原油進口國，因此美國與中國的貿易緊張局勢加劇，引發投資者的擔憂。

Pepperstone Group研究主管威斯頓（Chris Weston）表示，人們「明顯擔心」兩國關稅可能導致需求下降，近月紐約西德州中級原油價格將跌破50日移動均線72.10美元，週二紐約西德州中級原油價格盤中低點觸及70.67美元。

然而，標普全球商品洞察報告稱，中國對美國「針對性的報復型」關稅對油價來說是「中性的」，因為中國的低調回應表明這是「潛在的談判而非局面激化」，且美國對中國的原油出口量很少，2024年每日約18萬桶。

「讓我們看看拋售是否能推高油價，但市場需要一點勇氣才能克服油價下跌。」威斯頓認為，儘管中美仍有可能達成某種積極協議，但目前更有可能的情況是雙方的摩擦都會增加。

荷蘭國際集團（ING）的分析師表示，美墨關稅和美加關稅的變動推遲1個月，尤其是針對加拿大石油，這令週一和週二早盤承壓，因為許多美國煉油商依賴加拿大生產的重質原油，關稅威脅本已令週一早盤原油和汽油期貨價格上漲，因此推遲加徵關稅的消息讓週二最終收盤價遠低於當日高點。

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