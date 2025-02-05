美中貿易戰即將升級！小摩警告「關稅休戰」門檻太高

美中貿易戰即將升級！小摩警告關稅休戰門檻太高（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易戰即將升級！摩根大通警告，美中要達成類似加、墨關稅休戰太難，因兩國之間的任何協定，都可能涉及某種形式的「大討價還價」，這將超越貿易和經濟問題，涉及地緣政治，由於休戰門檻太高，美中關稅戰看不到緩解的跡象。

CNBC報導，世界銀行表示，美中兩個世界上最大經濟體之間的貿易衝突可能即將升級。

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摩根大通首席中國經濟學家朱海斌週二在1份報告中表示，希望川普政府與中國之間達成類似墨西哥和加拿大週一宣佈休戰協議的投資者可能會感到失望。

雖然目前尚不清楚中美能否達成關稅休戰協定，但雙方休戰的門檻似乎很高。

他進一步指出，美國和中國要達成類似加、墨關稅休戰的困難部分，在於中國在增加購買美國商品，以滿足川普政府的需求方面，面臨的困難。

而兩國之間的任何協定，都可能涉及某種形式的大討價還價，這將超越貿易和經濟問題，涉及地緣政治。

雖然美中關稅休戰門檻太高，看不到緩解的跡象，我們並不急於將關稅上調的基準假設更改為60%，但我們堅持認為，中美之間的關稅戰更有可能從現在開始進一步升級，只是進一步提高關稅的時間、速度和幅度方面，存在很大不確定性。

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