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元月機車銷量達4萬3432輛 三陽市佔率飆46.9％

2025/02/04 19:38

1月三陽SYM機車銷量達2萬0366輛，市佔率更飆上46.9% ；光陽KYMCO機車銷量1萬0885輛，市佔率25.1%；山葉YAMAHA銷量7568輛，市佔率17.4%。（三陽提供）1月三陽SYM機車銷量達2萬0366輛，市佔率更飆上46.9% ；光陽KYMCO機車銷量1萬0885輛，市佔率25.1%；山葉YAMAHA銷量7568輛，市佔率17.4%。（三陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕 1月全台機車銷量出爐，根據監理站統計資料，元月全台機車掛牌量達4萬3,432輛，受到農曆春節長假，工作日減少影響，掛牌量較去年同期減少6.23%。

1月三陽SYM機車銷量達2萬0,366輛，市佔率更飆上46.9% ；光陽KYMCO機車銷量1萬0885輛，市佔率25.1%；山葉YAMAHA銷量7568輛，市佔率17.4%。

電動機車受到農曆春節與各縣市補助方案尚未完整公布影響，1月整體銷量為1342輛，較去年同期下降51.74%，其中gogoro電動機車掛牌量779輛，較前一個月大減74.91%。

gogoro表示，預期隨著補助方案陸續公布，將推動電動機車市場回升，增加民眾購買意願。

目前已公布補助方案的縣市有基隆市、彰化縣、嘉義市、台南市、高雄市、台北市、新北市、屏東縣及花蓮縣。

基隆市延續去年公益青年補助方案，首次推出新購車款專案，仍在觀望入手Gogoro的消費者，可於每月1日起至指定網站登記選擇 「新購車款」方案，符合資格者將可獲得基隆市政府補助最高6萬元。

此外，彰化縣、嘉義市、台南市和高雄市皆加碼補助優於去年，其中台南市擴大補助對象及金額，將物流業者與淹水災損戶納入補助，並放寬電動機車補助一生一次的限制，汰購5年以上電動機車也享有補助優惠。並針對購買二手電動機車、外縣市移居台南市學生和就業者，祭出每月500元資費補助，積極實現都會零碳移動的共同願景。

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