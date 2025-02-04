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被川普關稅大刀嚇壞！黃金創歷史新高 專家曝續漲1關鍵

2025/02/04 08:35

週一（3日）黃金價格創下歷史新高。（路透資料照）週一（3日）黃金價格創下歷史新高。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一（3日）黃金價格創下歷史新高，因美國總統川普（Donald Trump）對加拿大、墨西哥與中國的關稅政策，引發市場對通膨加劇及經濟成長受損的擔憂，推動避險資金流入金市，而專家也指出，市場尚未完全消化貿易戰程度的影響，若這場貿易戰持續更長時間，未來金價可能會大幅上升。

現貨黃金價格現貨黃金上漲0.8%，報每盎司2858.1美元，盤中稍早曾觸及每盎司2830.49美元的歷史最高水平；12月交割的黃金期貨價格上漲0.8%，報每盎司2857.10美元。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示，儘管美元走強通常會抑制金價，但市場對川普關稅政策的不確定性推動了避險需求，使金價持續走高。

川普宣布，自週二起對加拿大和墨西哥進口商品加徵 25%關稅，對中國商品則課徵10% 關稅，進一步加深市場對貿易戰的擔憂，恐拖累全球經濟成長並推升通膨壓力。

對此，加拿大與墨西哥紛紛宣布報復性措施，而中國則表示將向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，並採取未具體說明的反制措施。

不過，川普隨後宣布，將對加拿大、墨西哥商品的關稅暫緩1個月。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示，市場尚未完全消化貿易戰程度的影響，黃金價格的反應仍然有限。

梅萊克補充：「我們尚未看到金價完全反應，如果這場貿易戰持續更長時間，未來金價可能會大幅上升。」

黃金一向被視為在經濟或地緣政治不穩定時的避險資產。摩根大通（J.P. Morgan）則指出，短期內股市的負面情緒可能會對金價構成壓力，但關稅的干擾效應將成為黃金中期上漲的利多因素。

投資人本週將關注美國職缺數據、ADP就業報告及非農就業報告，以評估美國經濟狀況。

另一方面，由於美國黃金期貨價格相較現貨溢價異常擴大，黃金交易商正將黃金從杜拜和香港等亞洲交易中心運往美國，以獲取套利空間。

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