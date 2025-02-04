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川普關稅恐讓中國GDP剩4％！經濟學家警告：中國「此反擊」將超出想像

2025/02/04 11:27

川普關稅恐讓中國GDP只剩4%！經濟學家警告，如果被逼入絕境，中國的反擊可能會比大多數人預期的更強烈。（路透）川普關稅恐讓中國GDP只剩4%！經濟學家警告，如果被逼入絕境，中國的反擊可能會比大多數人預期的更強烈。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國4日加徵10%關稅，可能會對中國本已搖搖欲墜的經濟造成重大打擊，瑞銀預估，2025年中國經濟成長率將只剩4%，面對川普關稅給中國決策者帶來的新挑戰，若將其逼入絕境，中國可能加強對稀土一系列的管制手段，此反擊可能會超乎大多數人的想像。

CNBC報導，美國總統川普上週六兌現了他在總統選舉中獲勝後發出的威脅，從週二（4日）開始對中國商品加徵10%的關稅。

高盛經濟學家週一在1份報告中表示，額外的10%關稅將導致中國今年的實際GDP成長減少50個基本點。

高盛預計，今年中國實際GDP成長將放緩至4.5%，而由於需求疲軟，國內價格增長仍面臨壓力，預計2025年通膨率僅上漲0.4%。

去年消費者物價指數漲幅很小，較去年同期上漲0.2%。隨著外部對中國商品的需求減弱，美國提高關稅可能會進一步壓低國內價格。

另，瑞銀投資銀行首席中國經濟學家汪濤週一對CNBC表示，顯然10%的關稅上調來得很快，而且幅度較低，但對中國徵收額外關稅的時間和規模仍然存在很大的不確定性。

她表示，考慮到美國將對中國四分之一的出口產品徵收60%的額外關稅，以及北京方面加大的政策支持，預估2025年中國GDP成長將放緩至4.0%。

報導進一步指出，對於川普加徵10%關稅，中國商務部週日表示，將在世界貿易組織對川普的關稅決定提出訴訟，並譴責這項全面關稅「嚴重違反國際貿易規則」。

儘管中國誓言“採取相應反制措施，堅決維護自身權益”，但其聲明並未公佈任何具體的關稅計劃。

不過，LNG首席經濟學家Lynn Song表示，到目前為止，北京方面的反應似乎“還算溫和”，但他警告稱，一些中國決策者可能仍在休假，因此推遲宣布任何具體的報復措施，直到他們2月5日返回工作崗位。

宋濤亦補充說，如果被逼入絕境，中國的反擊可能會比大多數人預期的更強烈。這表明北京有一系列的應對手段，包括加強對稀土的出口管制或禁令，以及針對嚴重依賴稀土的美國企業集團的措施。

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