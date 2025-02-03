兆豐金新春團拜 總經理蕭玉美宣示4大營運方針

兆豐金融集團今（3）日舉辦開工新春團拜，金控總經理蕭玉美（左）期許齊心協力共創事業高峰，右為兆豐銀行總經理黃永貞。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金融集團於今（3）日舉行金蛇年新春團拜，兆豐金總經理蕭玉美宣示，兆豐金將在數位轉型、永續發展、營運韌性的「3大支柱」下，積極推動跨幣別、跨境、跨資產、跨售等「4跨策略」，推動核心業務成長、提升獲利。

兆豐金（2886）2024年稅後獲利347.7億元，續創歷史新高。子公司兆豐銀行稅後淨利283.7億元，兆豐證券則受益於去年台股價量齊揚，非銀行子公司獲利貢獻度攀升至16.3%，展現集團多元獲利策略成效。

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總經理蕭玉美指出，兆豐金控集團今年推動「兆豐第1、2大聚焦、3大支柱、4跨策略」營運方針，尤其在跨幣別、跨境、跨資產、跨售等「4跨策略」上，期許各子公司積極運用集團資源，促進跨子公司合作，實踐「雙引擎、雙翅膀」、健全獲利結構的政策。

在推動永續發展上，蕭玉美期許全體員工將ESG的理念融合於日常工作與生活中，參與今年更多元豐富的企業志工活動，善盡企業社會責任，推動客戶、員工、環境社會共融共好。

打詐方面，蕭玉美表示，董事長董瑞斌去年上任後極力推動打詐2.0，率公股之先響應政府政策積極擬定金融業相關打詐策略及措施，近期更發起成立「金融與科技反詐騙大聯盟」，要求每位員工務必恪遵金融從業人員道德操守，並強化內部控制落實。

展望今年，蕭玉美強調．兆豐金將持續專注保持企金競爭優勢，同時聚焦多元獲利、深化海外布局、供應鏈重組商機，掌握財管2.0暨亞洲資產管理中心的發展。

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