台灣金凌忠嫄：審慎應對川普2.0 期勉集團營運再創高峰

台灣金控集團董事長凌忠嫄今日率領旗下公司董事長、總經理出席「2025台灣金控集團新春團拜」，透過視訊向國內各組分行員工獻上感謝與祝福。（台銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣金控集團董事長凌忠嫄今日率領旗下公司董事長、總經理出席「2025台灣金控集團新春團拜」，透過視訊向國內各組分行員工獻上感謝與祝福。凌忠嫄期勉台銀、人壽及證券三個子公司能團結合作，發揮集團經營綜效，面臨川普時代下的經濟局勢，審慎應對，齊頭並進，再創營運高峰。

凌忠嫄表示，感謝春節期間堅守崗位的員工，以及過去一年集團全體人員共同努力，使整體績效創新高，不僅台灣銀行獲利再創歷史新高，台銀人壽面對歷史保單利差損挑戰下，仍突破重圍，達到十幾年來最佳獲利，證券表現也相當優異。

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展望2025年，面對全球經濟市場挑戰，期盼集團全體員工在既有基礎上再接再厲，發揮品牌優勢，擴大核心業務版圖，尤其是在授信業務與手續費收入方面，要持續保持成長動能。

同時，凌忠嫄也期勉集團旗下銀行、人壽及證券3個子公司能團結合作，發揮集團經營綜效，審慎應對美國新任總統川普（Donald Trump）時代下的經濟局勢，齊頭並進，再創營運高峰。

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