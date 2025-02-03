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台電撥補落空、舉債空間不高 4月民生電價喊漲

2025/02/03 19:31

台電強化財務的預算遭立法院阻攔，四月電價漲聲響起。（資料照）台電強化財務的預算遭立法院阻攔，四月電價漲聲響起。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台電強化財務的預算遭立法院阻攔，四月電價漲聲驟響，目前台電每賣1度民生用電就虧1元，各界也預期2000億元撥補落空的後續就是民生電價也將調漲。對此，經濟部保守表示，目前並未討論到民生電價是否要漲，但預算落空的話，台電僅剩漲電價與舉債兩途徑，目前能舉債的空間並不多。

立法院年前通過刪除115年度挹注台電千億預算案，台電另有113年度追加預算1000億元尚未審查，仍待後續協商。

經濟部官員指出，目前尚未研議4月電價是否調漲，但撥補不成的話，台電財務壓力加劇，僅能靠調漲電價與舉債兩途徑調整體質，目前台電負債率已高達93%，將近上限，坦白說若要再舉債是空間有限。

台電近3年來承擔「物價消波塊」重責，自2022至2024年共吸收電價成本逾2800億元，累虧4229億元。台電資料顯示，目前我國民生電價每度平均2.77元，仍低於實質成本約1元，

現在產業電價每度電價4.29元，自2022年以來累計漲幅超過6成；民生電價330度以下用戶電價較20年前還來得低，最低級距的120度以下電價，現在是每度1.68元，2004年則是2.1元。

據悉，台電近期出爐的財務報告也建議適度調整「民生電價」，以適度反映成本。以台電財務不再惡化的情境推估，平均電價漲幅須達5.6%。

至於民生電價是否因撥補落空而受牽連，官員表示，相信電價審議委員會將會秉持專業，審慎研判對物價及民生的影響；台電表示，台電會將相關財務情況及成本結構資料，提報至電價費率審議會討論，由各界委員決議。

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