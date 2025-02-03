1月六都買賣移轉僅1.42萬棟 寫歷年同期最低

今年1月六都買賣移轉棟合計僅1.42萬餘棟，為1992年有統計以來，同期最少移轉量紀錄。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕受農曆過年導致工作天數減少影響，1月六都買賣移轉棟數相較上月、去年同期全數呈現衰退，且整個月買賣移轉棟僅1.42萬餘棟，為1992年有統計以來，1月同期最少移轉量紀錄，房產業者指出，過去歷年1月移轉量最少是出現在2016年1月、僅1.53萬餘棟，而該年度是有史以來全年買賣移轉棟數最少的一年、僅24.5萬餘棟。

根據六都地政局最新發布1月買賣移轉棟數，台北市1604棟、年減44.5%，新北市2862棟、年減50.5%，桃園市2789棟、年減36%，台中市3249棟、年減39.5%，台南市1380棟、年減44.3%，高雄市2342棟、年減43.6%，六都合計1.42萬餘棟、年減約43.2%。

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1月工作天數少22%

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，1月恰逢農曆春節，工作天數比起上月、去年同期大約減少22%，因此移轉棟數明顯量縮實屬正常現象，加上又遇到去年第四季政策壓抑，房市買氣明顯萎縮，更促使1月買賣移轉量出現兩位數大幅衰退的情形。

進一步攤開歷年1月買賣移轉棟數，除今年1月外，2012、2016、2019以及2023年等4個年度的同期1月、買賣移轉棟數也均不到2萬棟，又以2016年1月最少，僅1.53萬餘棟，但今年1月的1.42萬餘棟則又更少，寫下1992年以來、同期1月最少的紀錄。

而今年1月六都買賣移轉棟數相較去年12月，普遍出現月減3成起跳的現象，曾敬德認為，去年上半年景氣暢旺，但今年仍受到央行政策持續壟罩下，房市買氣明顯冰冷，預期今年上半年的買賣移轉量對比去年同期，很大機率出現年減趨勢，他也強調，1月因有農曆春節干擾，等到2月移轉量出爐，以1、2月加總數據對比去年同期，便可看出實際房市買氣萎縮情形。

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