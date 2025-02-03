晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

1月六都買賣移轉僅1.42萬棟 寫歷年同期最低

2025/02/03 16:58

今年1月六都買賣移轉棟合計僅1.42萬餘棟，為1992年有統計以來，同期最少移轉量紀錄。（記者徐義平攝）今年1月六都買賣移轉棟合計僅1.42萬餘棟，為1992年有統計以來，同期最少移轉量紀錄。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕受農曆過年導致工作天數減少影響，1月六都買賣移轉棟數相較上月、去年同期全數呈現衰退，且整個月買賣移轉棟僅1.42萬餘棟，為1992年有統計以來，1月同期最少移轉量紀錄，房產業者指出，過去歷年1月移轉量最少是出現在2016年1月、僅1.53萬餘棟，而該年度是有史以來全年買賣移轉棟數最少的一年、僅24.5萬餘棟。

根據六都地政局最新發布1月買賣移轉棟數，台北市1604棟、年減44.5%，新北市2862棟、年減50.5%，桃園市2789棟、年減36%，台中市3249棟、年減39.5%，台南市1380棟、年減44.3%，高雄市2342棟、年減43.6%，六都合計1.42萬餘棟、年減約43.2%。

1月工作天數少22%

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，1月恰逢農曆春節，工作天數比起上月、去年同期大約減少22%，因此移轉棟數明顯量縮實屬正常現象，加上又遇到去年第四季政策壓抑，房市買氣明顯萎縮，更促使1月買賣移轉量出現兩位數大幅衰退的情形。

進一步攤開歷年1月買賣移轉棟數，除今年1月外，2012、2016、2019以及2023年等4個年度的同期1月、買賣移轉棟數也均不到2萬棟，又以2016年1月最少，僅1.53萬餘棟，但今年1月的1.42萬餘棟則又更少，寫下1992年以來、同期1月最少的紀錄。

而今年1月六都買賣移轉棟數相較去年12月，普遍出現月減3成起跳的現象，曾敬德認為，去年上半年景氣暢旺，但今年仍受到央行政策持續壟罩下，房市買氣明顯冰冷，預期今年上半年的買賣移轉量對比去年同期，很大機率出現年減趨勢，他也強調，1月因有農曆春節干擾，等到2月移轉量出爐，以1、2月加總數據對比去年同期，便可看出實際房市買氣萎縮情形。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財