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電商競爭日趨激烈 富邦媒2025聚焦3大核心戰略

2025/02/03 16:29

富邦媒今日舉辦開工儀式，並指出，今年將聚焦mo店+、零售媒體網絡（RMN）與綠色物流3大戰略，讓營運持續提升。（業者提供）富邦媒今日舉辦開工儀式，並指出，今年將聚焦mo店+、零售媒體網絡（RMN）與綠色物流3大戰略，讓營運持續提升。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商龍頭momo富邦媒（8454）董事長蔡明忠今日表示，2025年富邦媒將持續憑藉深厚的市場洞察和技術實力，帶領電商產業邁向新的高度。富邦媒指出，今年將聚焦mo店+、零售媒體網絡（RMN）與綠色物流3大戰略，讓營運持續提升。

富邦媒今日舉辦開工儀式，蔡明忠致詞時說，今年除持續耕耘市場與技術實力，也希望透過創新和數據的應用，讓消費者買得更輕鬆、更滿意，也幫助合作夥伴找到更多機會，為社會帶來長遠的正向影響，不只是要做好電商，更要一起創造更有價值的未來。

富邦媒總經理谷元宏進一步強調，面對科技快速演進與市場競爭日趨激烈的局勢，富邦媒將秉持「靈活應變、長期布局」的策略，確保每一項目標都能具體落地，勉勵全體同仁保持「全力以赴、使命必達」的精神，將挑戰轉化為產業進步的動力。

富邦媒表示，今年聚焦三大戰略，以因應後疫情時代消費行為重塑與市場競爭升溫的挑戰，並維持產業領航者角色。包含：

１、持續拓展mo店+生態圈。富邦媒表示，mo店+已成為平台生態的重要支柱，商品數量突破百萬件，涵蓋豐富的地方特色品牌與中小型商家產品，將加強資源整合與技術支持，賦能商家，並為消費者帶來更多元且高品質的選擇。

２、深化零售媒體網絡（RMN）。富邦媒指出，會運用精準數據分析與AI技術，為品牌商和廣告主提供高度個性化的行銷解決方案，同時最佳化消費者的購物旅程，促進品牌與消費者之間的雙向媒合，實現市場的良性循環與共同成長。

３、推動綠活會員與綠色物流體系。富邦媒說，將透過智慧化路徑規劃、配送效率提升及碳排減量技術，將綠色物流的效益最大化，讓每一次配送成為減少環境負擔的實踐，並攜手消費者共同打造低碳生活新標準。

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