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台股重挫免驚 勞動基金手握3500億元資金伺機進場

2025/02/03 16:09

台股今日開紅盤破功，勞動基金是否已有進場？勞動基金運用局副局長劉麗茹透露，今日「想要交易的部位都買到了」，後續還有大筆資金可擇機進場。（記者李靚慧攝）台股今日開紅盤破功，勞動基金是否已有進場？勞動基金運用局副局長劉麗茹透露，今日「想要交易的部位都買到了」，後續還有大筆資金可擇機進場。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股今（3）日開紅盤破功，基金規模高達7兆479億元的勞動基金今日已伺機進場，「想買的都買到了」。勞動部官員表示，目前包括自營及委外部位，仍有高達3500億元資金「可進場」，將視市場整體狀況，擇機撥款或進場交易。

勞動部今日公告2024年全年勞動基金績效表現，整體基金截至2024年底，運用規模達7兆479億元，全年評價後收益數為1兆428億元、收益率16.48％。

外界經常檢視勞動基金的投資績效是否「打敗台股」？勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，台股2024年全年上漲28.47%，但勞動基金包含自營及委外部位，投資台股全年的報酬率則達40.06%。

勞動基金2024年全年帳面獲利破兆，劉麗茹分析收益來源，其中包含股、債、存款等「國內」投資部位約佔42%，收益金額的佔比卻高達47.7%；在整體投資部位中，台股雖僅佔了20%，卻貢獻了高達45%的收益，只能說台股、特別是「台積電」功不可沒。

對於今日台股卻重挫，勞動基金是否已有進場？劉麗茹僅透露，今日「想要交易的部位都買到了」，後續委外部位，則還有1520億元尚未撥款，其中包括絕對報酬720億元、相對報酬800億元。

至於自營部位方面，則還有約2000億元可彈性近場，劉麗茹表示，自營部位的操作，均屬「調節式作法」，也就是漲多了可獲利了結，但跌深了也會進場布局，但絕對「不摸底不探頭」。

不僅如此，今年勞保基金將獲得1300億元撥補，1月已撥補300億元，還有1000億元會在今年分次撥入；且新制勞退基金仍在成長期，2024年包含勞工提存及投資收益，「流進來」的資金就淨增加7000億元，是2020年2700億元的2.5倍，也創下歷史新高。因參與勞退自提人數持續創新高，都將為台股注入投資活水。

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