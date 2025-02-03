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頂不住美國砲轟 巴拿馬總統：將退出一帶一路

2025/02/03 16:21

美國國務卿盧比歐（左）告訴巴拿馬總統穆里諾（右），巴拿馬運河的現狀「令人無法接受」。穆里諾表示，將退出中國「一帶一路」的協議。（彭博）美國國務卿盧比歐（左）告訴巴拿馬總統穆里諾（右），巴拿馬運河的現狀「令人無法接受」。穆里諾表示，將退出中國「一帶一路」的協議。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕就在美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）抵達巴拿馬進行首次海外訪問的幾個小時後，巴拿馬總統勞爾·穆里諾（Jose Raul Mulino）表示，巴拿馬不會續簽加入中國「一帶一路」的協議。

穆里諾稱與中國的交易可能提前結束，並表示，巴拿馬將尋求與美國在新的投資領域合作，包括基礎設施項目。穆利諾對記者說：「我認為這次訪問為建立新的關係打開了大門……並儘可能增加美國對巴拿馬的投資」。

盧比歐週日警告巴拿馬總統穆里諾，巴拿馬運河的現狀「令人無法接受」，而川普希望重新控制該運河。

美國一直都抨擊國中國對巴拿馬運河的影響力。盧比歐重申川普關於收回巴拿馬運河的警告，該條約要求美國建造的運河永久保持中立，並允許美國在運河運作因內部衝突或外國勢力中斷時進行軍事干預。

盧比歐週日在巴拿馬城會見穆里諾，這是他作為美國最高外交官首次出訪。此次行程於週六開始，預計週四（6日）結束。他還計劃訪問薩爾瓦多、哥斯達黎加、瓜地馬拉和多明尼加共和國。

根據美國國務院的會議記錄，盧比歐告訴穆利諾和外交部長哈維爾·馬丁內斯，川普已經初步認定，中國對美國於20世紀初修建的巴拿馬運河的影響，違反條約將重要貿易路線的控制權從華府轉移到巴拿馬城。據美國國務院稱，運河的現狀是不可接受，如果不立即做出改變，美國將採取必要措施保護其根據條約享有的權利。

然而，根據巴拿馬總統辦公室的聲明，穆里諾告訴盧比歐，巴拿馬運河是一個自治實體，獨立於上述其他港口運作。穆里諾表示：「我理解這是川普總統的擔憂」，並補充說，美國領導人所指的更多是與其他港口有關，而不是巴拿馬運河本身。

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