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東陽每股盈餘6元達標 總裁吳永祥開春「紅頭髮」亮相

2025/02/03 15:51

汽車零組件大廠東陽今天舉行新春團拜，除了展望2025新目標，更大亮點就是總裁吳永祥（中）染「紅頭髮」驚喜亮相！（東陽提供）汽車零組件大廠東陽今天舉行新春團拜，除了展望2025新目標，更大亮點就是總裁吳永祥（中）染「紅頭髮」驚喜亮相！（東陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件大廠東陽（1319） 今天舉行新春團拜，除了展望2025新目標，更大亮點就是總裁吳永祥染「紅頭髮」驚喜亮相。

吳永祥接任總裁後，即對所有客戶、員工宣布，「東陽EPS 6元染紅，EPS9元染紫，目標要紅到發紫，經營更上層樓」，為了時時勉勵目標必達，不僅戴上紅色眼鏡、紅色手錶、紅色手機，連辦公室都充滿紅色用品，就是提醒自己要更拚。

東陽去年自結合併營收255.96億元，累計合併稅前淨利為55.3億元，稅前每股盈餘9.16元，自結稅後每股盈餘7.3元，寫下史上最賺紀錄，總裁吳永祥開春也兌現承諾，染紅頭髮亮相，更期許 2025年東陽目標要紫氣沖天。

吳永祥最重視「巡廠」，每天幾乎是家裡、工廠兩點一線，帶領幹部、員工不斷整理整頓，打造成全球最先進的自動化生產線，提升產能、品質及出貨量能，將產線效益最大化，良率、利潤才能顯現出來。一步一腳印，整理整頓的改善，都實際反映在經營成果上，東陽從2012年吳永祥總裁上任後至2024年，獲利成長近6倍，負債比大幅降低，具有充裕穩定的現金流，支應購地擴廠，得以掌握未來成長動能。

東陽整理整頓挺過艱困疫情，為了疫後市場商機，積極展開購地擴廠計畫，以因應目前AM市場需求熱絡，緩解本廠的空間利用，以及未來3-5年成長需求。

吳永祥更強調要AM（售後市場）團隊持續拉大與競爭者的距離，從訂單、生產、到出貨都一定要順，掌握市場成長；OEM（委託代工製造）深耕研發創新，積極業務合作，發展產品利基，期許2大事業群永續經營，共創未來。

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