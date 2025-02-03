櫃買董座簡立忠：今年AI、半導體產業可能遇地震 櫃買嚴陣以待

櫃買中心今日舉辦新春團拜。圖左為董座簡立忠。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日台股震盪，櫃買中心董事長簡立忠表示，2024年因國內AI、半導體產業發展很好，櫃買中心也表現相當不錯，不過蛇年過年就「經常地震」，尤其DeepSeek震得最厲害、又面臨美國關稅政策，讓AI與半導體2大產業的發展興旺中帶有變數，今年必成挑戰的一年，因而更需要櫃買同仁一起努力。

櫃買中心今日舉辦新春團拜。簡立忠在致詞時表示，2023年櫃買中心股債表現俱佳，上櫃股票日平均成交值960.84億元、外資買賣佔全市場比例22.74%，雙雙創下歷史新高，申請上櫃家數39家、申請登錄興櫃家數92家，也打破近年紀錄。

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而債券部份，2024年永續債發行量再創新高，達新臺幣1491.85億元、掛牌56檔，連續4年發行量破千億元、也創新高。至於債券ETF掛牌檔數90檔，發行規模近3兆元，全年計有20檔上櫃債券ETF申請63次追加募集，金額達1兆3713億元，亦創歷史新高，並在亞太交易所中排名第1。

不過看2025年發展，簡立忠表示，期望今年景氣持續繁榮、櫃買中心能持續獲得好成果，不過今年過年期間就「經常地震」，若要選出一字代表今年、他會選「震」，尤其DeepSeek震得最厲害，預期半導體、AI相關產業會在良好發展中遭遇一些變數。

簡立忠指出，未來美國關稅政策也對台灣有重大影響，今年必定會是挑戰一年。不過，他還是期許，櫃買中心同仁共同努力，把服務做好、擴大櫃買中心規模，並持續扶植中小企業，櫃買已經有良好基礎，今年要持續擴大、做好、突破。

針對永續債發展，簡立忠也說，永續債意義特殊，今年要持續推展債券發行，首要協助企業轉型，二來協助政府單位籌措相關資金，進行節能方案或社宅建設。

去年台灣投資詐騙仍舊盛行，簡立忠表示，櫃買中心會持續強化資本市場韌性，將會投入更多人力防範詐騙；簡也說，櫃買中心會持續推進數位轉型，節省效率，並將資源投入發展心商品等目標，儘管辛苦，不過期許櫃買中心全體同仁「團體作戰」，持續健全資本市場，推展股債2大市場發展。

簡立忠最後給櫃買中心同仁4大期許，1為加強不足之處、努力提升，2是勉勵同仁要有敏捷思考、迅速應對挑戰，3是在許多事情都可正向思考，以今日之基礎思考如何做得更好，而不是只想著缺少什麼，4是以團隊精神共同努力。

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