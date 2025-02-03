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郭明錤：裝置端AI趨勢快於預期 台積電仍是最大贏家

2025/02/03 14:21

郭明錤認為，台積電依舊是裝置端AI趨勢的最大贏家之一。（示意圖，法新社）郭明錤認為，台積電依舊是裝置端AI趨勢的最大贏家之一。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際知名分析師郭明錤預料，隨著中國AI模型DeepSeek爆紅後，裝置端AI的趨勢將加速，並認為台積電（2330）依舊是裝置端AI趨勢的最大贏家之一。

綜合媒體報導，郭明錤今（3日）稍早出具報告指出，台積電與輝達（Nvidia）均預期裝置端AI將在2026年顯著成長。先前台積電法說提到裝置端AI趨勢在2026年才明顯發威，輝達AI PC處理器N1X/N1量產時間為2025第4季/2026上半年。

但郭明錤認為，在DeepSeek爆紅後，裝置端AI的趨勢將加速。郭明錤稱，DeepSeek的爆紅直接提升輝達H100的訓練需求，證明優化訓練方式 （也可視為成本降低） 有助訓練需求，且再度驗證CUDA生態優勢 （用戶選擇H100的原因）。

郭明錤還指出，另一個更顯著的趨勢是，自DeepSeek爆紅後，興起了在本地端部署LLM的熱潮。郭明錤稱，DeepSeek R1提出的優化訓練方式，有利提升裝置端中小規模LLM的效能，加上對使用雲端DeepSeek資料安全的顧慮，都是推升此熱潮的原因。郭明錤預期，接下來會有更多類似DeepSeek的開源模型，本地端部署LLM的熱潮將持續維持。

郭明錤在報告中也提到部署本地端DeepSeek常見做法與規格，像是LM Studio用於簡化部署流程、Ollama用於執行模型、採4-bit/8-bit量化降低VRAM需求時亦能維持較好效能、1.5B到70B參數規模、從低階筆記電腦到中高階配備Nvidia獨立顯卡的PC等。

郭明錤稱，目前部署或使用本地端DeepSeek僅限於少數人，故對輝達雲端AI晶片需求沒立即影響。長期來看，裝置端會取代部分雲端，但裝置端的成長也可能會創造新的雲端需求 ，故兩者需求還是會同時成長，並整合成新的AI生態。

郭明錤表示，他自己對雲端長期成長趨勢並不悲觀，但需注意裝置端趨勢快於預期，會否讓雲端的成長速度在未來的某段期間內，低於先前市場樂觀預期並影響投資氣氛。

展望未來，郭明錤預期，Scaling law因GB200 NVL72順利量產再度增速，或AI新應用 （如機器人、自動駕駛、多模態） 商業化能見度提高等，都有助於降低雲端成長的不確定性。

至於開頭提到的台積電跟輝達，郭明錤認為，台積電依舊是裝置端AI趨勢的最大贏家之一 （因裝置端處理器升級），但輝達因在裝置端面臨的競爭顯著高於雲端，故不利短期投資氣氛。



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