土銀去年獲利新高 董事長期許3大領域再創佳績

土銀去年獲利新高。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕開工迎財神！土地銀行董事長何英明今（3）日於新春團拜致詞時表示，土銀去年創下稅前盈餘187.29億元歷史新高紀錄，展望新的一年，期許土銀在獲利、資產品質及員工福利三大領域再創佳績。

土銀新春團拜儀式，由何英明、總經理張志堅偕同各單位主管視訊連線至各營業單位，勉勵銀行同仁強化綠色金融與永續經營，在新的一年再創佳績，並由兩位財神爺陪同至營業部，致贈客戶新年發財金增添喜氣。

請繼續往下閱讀...

去年土銀不僅在稅前盈餘成功達到法定預算目標，在政策性貸款及聯貸案均取得重大突破，特別是連結ESG永續指標之聯貸案件量成長近一倍，落實永續經營理念。

同時，在澳洲布里斯本之新設分行於今年開業，土銀海外據點推升至9個，逐步建立多元獲利引擎、布局全球及開拓國際市場。

土銀資產品質也繳出亮眼成績單，除了嚴守央行房市管控規範，更慎選信用良好、區位優質的客戶，截至2024年底，逾放比僅0.09%，與臺灣銀行並列公股行庫最低，且備抵呆帳覆蓋率達到1887.08%，居公股行庫之冠，展現穩健經營實力。

展望2025年，何英明向全體員工致上新春祝福，期盼土銀賡續開拓綠能授信、政策性貸款及實踐企業社會責任，發揮公股銀行「取之於社會、用之於社會」使命，在新的一年財運滾滾、業績蒸蒸日上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法