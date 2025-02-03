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無薪假新增217人 一金屬機電大廠增逾200人

2025/02/03 13:42

農曆年慘放無薪假，一金屬機電大廠增逾200人（記者李靚慧攝）農曆年慘放無薪假，一金屬機電大廠增逾200人（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕農曆年假結束後恢復上班，但仍有2667人因公司實施減班休息（無薪假）無法正常工作，根據勞動部今（3）日公布最新減班休統計，至1月底的實施人數較上期增加217人。值得注意的是，一家金屬機電工業在春節期間新增逾200人實施，使得製造業實施人數增至2233人。

勞動部今（3）日公布勞雇雙方協商減少工時統計，共146家、2667人實施，較上期（1月16日）的145家、2450人，本次家數增加1家，人數增加217人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉指出，本期主要增加仍在製造業，因一家屬於金屬機電工業新增逾200人實施，申請月休3至4天，預計實施2個月，但該業者曾在2023年實施過，並非首度實施減班休息，其餘行業並無太大變化。

至於先前受0403地震影響的花蓮，實施狀況持續好轉，本期再減10人，僅剩237人實施。王金蓉指出，無薪假統計數約是近5年低點，情況持續好轉中，若有實施，多為個別事業單位狀況，後續將持續觀察。

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