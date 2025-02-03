應對美國關稅變局，經濟部設台商即時諮詢專線（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國對加、墨等國加徵關稅，影響部分台商在海外的營運布局，經濟部宣布，成立專案小組及諮詢專線，協助台商。

經濟部表示，已啟動多項應對措施，並透過所督管的外貿協會及工研院駐外單位，積極協助廠商調整供應鏈及投資策略，確保企業穩健發展。

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經濟部指出三大措施，一是成立專案服務小組及諮詢專線，提供即時協助，由外貿協會在美、加、墨、東南亞及南亞的駐外單位成立專案服務小組，與貿協總部合作，提供受影響企業諮詢與即時服務。外貿協會並設立即時服務專線:02-27577190。

二是針對廠商海外布局提供客製化服務，針對有意在海外重新布局的台商（例如轉移至美國設廠，或是部分製程移往東南亞及印度等其他國家），提供目標市場的相關資訊及觀察，包括在美投資的可能州別及當地的投資法令、相關市場的機會，以及協助尋找合作夥伴等。

針對部分台商決定部分產能轉為供應當地內需市場的台廠，也提供當地市場的法令及媒合合作夥伴。

三是在美成立投資貿易服務中心，協助供應鏈海外布局落實經濟部「境外關內」政策，在美國成立台灣投資貿易中心，協助企業評估美國各州投資環境、供應鏈移轉方案及當地合作夥伴媒合。

四是強化台美產業合作，以助攻台商創新升級，工研院北美辦公室將積極促進台美企業研發與製造合作，協助台商尋找當地合作夥伴，展開技術合作、聯合開發與投資計畫，提升企業競爭力。

經濟部強調，將持續密切關注國際貿易變動，並與產業界保持溝通，提供台商最及時的支援與協助，確保企業在變局中找到最佳應對策略。

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