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DeepSeek衝擊？ 櫃買董座簡立忠：我國產業技術實力強

2025/02/03 13:10

櫃買中心今日舉辦新春團拜。圖左為董座簡立忠。（記者歐宇祥攝）櫃買中心今日舉辦新春團拜。圖左為董座簡立忠。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕農曆春節期間，中國AI模型DeepSeek橫空出世，以及美國總統川普昨宣布對墨西哥、加拿大、中國等課徵關稅，多項利空衝擊台股，今日盤中一度重挫千點。櫃買中心董事長簡立忠表示，國際變局的影響初期較為震盪，不過隨著消息消化、現在已經稍微收斂，且我國產業的技術領先，未來將持續協助上櫃企業強化韌性，因應變局。

櫃買中心今日舉辦新春團拜。簡立忠致詞時表示，去年景氣好， AI、半導體供應鏈發展都相當不錯，櫃買中心除交易日均值創新高，永續債募資也再度破千億，期望今年景氣能持續發展，不過過年期間常常「地震」，AI產業有變數發生，在此情況下更期許櫃買中心同仁共同努力，擴大服務與對中小企業扶植。

上櫃公司中多有廠商切入美系大廠AI供應鏈，針對DeepSeek對櫃買家族影響，簡立忠表示，AI科技會影響所有公司，現下應持續關注後續技術發展與對上櫃公司的影響；他也相信，我國產業的技術等級、結構都享譽國際，希望後續影響持續減緩，台灣也要持續強化產業韌性、以應對國際變數。

簡立忠也表示，川普宣布關稅政策，預期後續可能會有一連串政策陸續推出，我國產業外銷多國，持續觀察整體性影響是否左右上櫃公司營運，不過因難以預測川普後續行動，櫃買中心將注意觀察相關產業鏈的上櫃公司發展。

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