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爽翻！30歲上班族隨手買2張刮刮樂爽中100萬 自己買鞭炮來放

2025/02/03 12:49

1名30多歲男子到和美鎮隨手買2張「2000萬超級紅包」刮刮樂，幸運刮出100萬元。 （賴清美提供）1名30多歲男子到和美鎮隨手買2張「2000萬超級紅包」刮刮樂，幸運刮出100萬元。 （賴清美提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕爽翻！1名30多歲男子大年初四（2月1日）到彰化縣和美鎮隨手買2張「2000萬超級紅包」刮刮樂，幸運的在家中刮出100萬元，隔天帶著中獎彩券與自己買來的鞭炮回到店家，放鞭炮慶祝，店家也張貼紅榜慶賀，兩天來有不少民眾上門試手氣，買氣強強滾。

1名男子在和美鎮買刮刮樂刮出100萬元，店家貼紅榜慶賀，縣議員賴清美今天上門道賀。 （賴清美提供）1名男子在和美鎮買刮刮樂刮出100萬元，店家貼紅榜慶賀，縣議員賴清美今天上門道賀。 （賴清美提供）

店家指出，這名30歲上班族可能是和美在地人，2月1日晚間一進門就說要買2張「2000萬超級紅包」刮刮樂，並未在店裡刮，而是把刮刮樂帶回家；沒想到昨天男子再度上門，向店家說「我刮中100萬元」，並將中獎的刮刮樂交給店家複印，分享喜氣，男子還自備一長串鞭炮，逕自在店門口放了起來，相當熱鬧，店家也為他感到開心。

1名男子在和美鎮買刮刮樂刮出100萬元，縣議員賴清美（中）今天上門道賀。 （賴清美提供）1名男子在和美鎮買刮刮樂刮出100萬元，縣議員賴清美（中）今天上門道賀。 （賴清美提供）

縣議員賴清美今天也上門道賀，並購買500元刮刮樂試手氣，結果槓龜，賴清美笑稱「沒關係，這也是做公益」。賴清美說，線西鄉日前才開出100萬元大樂透，1月24日在埔心鄉更刮出2000萬元大獎，大年初二埔鹽鄉也刮中1200萬元，彰化縣堪稱好山好水好風水。

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