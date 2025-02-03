中國「低空經濟」熱潮 「這職缺」需求達百萬人

中國低空經濟推動，市場對無人機操作員需求若渴。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國「低空經濟」持續發展，正在重塑民航業，降低物流成本，帶動對於飛行員、飛行控制人員、飛行器研發等領域也求才若渴。據報導，目前中國僅「無人機操縱員」的職缺就高達百萬人，中國和香港多所大學擬搶開相關專業，期望能滿足該行業的人才缺口。

中媒《新華社》報導，2023年中國低空經濟規模將超過5000億元人民幣（約新台幣2.3兆元），預計2030年將超過2兆元人民幣（約新台幣92.2兆元）。

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截至2024年6月，中國註冊的無人機超過187萬架，但持證操作員僅22.5萬名，人才缺口約100萬名。

據報導，低空經濟是一種利用有人駕駛飛行器或無人機進行私人、商業及公共服務的經濟形態，當中包括運送貨物、郵件派送、外賣食品送遞，以及客運服務等。一般會在距離地面500至1000米或以下的低空空間進行。

中媒報導，包括農林植保、巡檢、測繪、氣象、環保、應急等行業需要大量的無人機操縱員；另外，電動垂直起降航空器（eVTO）操控員需求也非常大。

深圳直升機飛行員指出，因低空業務展開後飛行量變多，公司已開始增派約130至140名飛行員，加強技能培訓。

北京郵電大學計算機學院院長王尚廣認為，低空經濟可能會成為下一個熱門報考科系。他指出，因為新一代智能無人機技術的發展，對人工智能（智慧）感知與駕駛決策、智能探測與管控、低空通訊、低空交通與指控規劃等人才存在逼切需求。

據報導，包括北京航空航天大學、北京理工大學、北京郵電大學、南京航空航天大學、華南理工大學及西北工業大學等6所大學申請增設「低空技術與工程」新科系。

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