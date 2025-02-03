晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國「低空經濟」熱潮 「這職缺」需求達百萬人

2025/02/03 14:02

中國低空經濟推動，市場對無人機操作員需求若渴。（法新社）中國低空經濟推動，市場對無人機操作員需求若渴。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國「低空經濟」持續發展，正在重塑民航業，降低物流成本，帶動對於飛行員、飛行控制人員、飛行器研發等領域也求才若渴。據報導，目前中國僅「無人機操縱員」的職缺就高達百萬人，中國和香港多所大學擬搶開相關專業，期望能滿足該行業的人才缺口。

中媒《新華社》報導，2023年中國低空經濟規模將超過5000億元人民幣（約新台幣2.3兆元），預計2030年將超過2兆元人民幣（約新台幣92.2兆元）。

截至2024年6月，中國註冊的無人機超過187萬架，但持證操作員僅22.5萬名，人才缺口約100萬名。

據報導，低空經濟是一種利用有人駕駛飛行器或無人機進行私人、商業及公共服務的經濟形態，當中包括運送貨物、郵件派送、外賣食品送遞，以及客運服務等。一般會在距離地面500至1000米或以下的低空空間進行。

中媒報導，包括農林植保、巡檢、測繪、氣象、環保、應急等行業需要大量的無人機操縱員；另外，電動垂直起降航空器（eVTO）操控員需求也非常大。

深圳直升機飛行員指出，因低空業務展開後飛行量變多，公司已開始增派約130至140名飛行員，加強技能培訓。

北京郵電大學計算機學院院長王尚廣認為，低空經濟可能會成為下一個熱門報考科系。他指出，因為新一代智能無人機技術的發展，對人工智能（智慧）感知與駕駛決策、智能探測與管控、低空通訊、低空交通與指控規劃等人才存在逼切需求。

據報導，包括北京航空航天大學、北京理工大學、北京郵電大學、南京航空航天大學、華南理工大學及西北工業大學等6所大學申請增設「低空技術與工程」新科系。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財