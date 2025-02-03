川普上任才2天 紐約公立學校出勤率大降 原因曝光

川普大規模驅逐非法移民，為全美的教育環境帶來了新的挑戰。（美聯社，資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普上任後展開大規模驅逐非法移民，僅2天的時間，導致紐約市公立學校的出勤率就大降近5個百分點。據報導，主要原因是美國移民局（ICE）的執法人員進入學校，或在校園周邊執行逮捕命令，大量紐約新移民家長不敢送孩子上學。

根據皮尤研究中心的數據顯示， 2022年美國約有440萬名兒童與無證父母生活在一起，當中約有85萬名兒童也是無證移民。

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據報導，川普在上任後取消了對「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉」的臨時人道主義保護的計劃（CHNV parole program），還立即廢除移民局執法人員不可進入教堂、學校等「敏感地點」逮捕非法移民的一項政策，加劇非法移民家庭的擔憂。

根據紐約市教育局的出勤數據，紐約公立學校在上一個學年的出勤率約為90%，川普上任後2天內即下跌至85%左右，主要是許多移民家庭處於高度警惕狀態，擔心聯邦移民局人員會出現在學校，因而不敢讓孩子們去上學。

報導指出，曼哈頓一所中學的校長接到了一位母親打來的電話，她擔心該學校會成為移民官員的目標，因此無法送孩子上學。這位校長向這位母親保證，儘管聯邦限制學校逮捕移民的政策已經結束，但他將盡一切努力保護學生。

美國部分教育工作者警告，川普打擊移民的政策會讓大量學生面臨學業中斷。一名任職於皇后區可樂娜（Corona）某所學校的教職工表示，許多家長告訴她，孩子們不想來上學，「他們害怕離開家，因為回家後可能就看不到父母」。

紐約市教育政策小組（PEP）已發布決議，嚴厲反對此決策，但該市教育總監羅莫斯（Melissa Aviles-Ramos）卻沒有出席該會議，而市長亞當斯（Eric Adams）也沒有對川普新政明確表態，引起新移民家長恐慌。

對於川普政府解除學校逮捕移民的禁令，加州的州領導和學校領導對聯邦政策的變化譴責。據報導，當地學校有1份最新指南，概述了學校工作人員應如何處理ICE的要求。

該指南指出，如果ICE僅持有行政令而非法官簽署的令狀，學校就沒有義務提供學生記錄的訪問權限。值得注意的是，該指南引述聯邦法律來提醒學校，未經學生家長同意，不得洩露學生的私人資訊。

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