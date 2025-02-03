晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

勞動基金全年大賺約1.04兆！千萬勞工平均分紅5.5萬元續創新高

2025/02/03 10:53

勞動基金全年大賺1.04兆，千萬勞工平均分紅5.5萬元續創新高（記者李靚慧攝）勞動基金全年大賺1.04兆，千萬勞工平均分紅5.5萬元續創新高（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕雖然今（3）日台股在AI與關稅戰雙重利空重擊下，開盤大跌千點，但攸關千萬勞工退休生活的勞動基金全年收益表現亮眼，2024年全年帳面大賺1兆428億元、收益率16.48％；其中新制勞退基金全年帳面收益6989.7億元，以有效帳戶1272萬戶估算，平均每位勞工分紅破5萬元、達5.5萬元，均續創歷史新高。

勞動基金今日公告截至2024年12月底的基金操作績效，整體基金運用規模達7兆479億元，全年評價後收益數為 1兆428億元、收益率16.48％，單月收益受到去年底台股波動影響，單月收益僅100億元。

在主要基金表現方面，新制勞退基金運用規模4兆 6582億元、收益率16.16％，全年大賺6989.7億元，續創歷史新高，以1272萬戶有效帳戶估算，雖因12月單月收益縮小，「平均」每位勞工分紅金額與11月底差距不大，仍為突破5萬元、達5萬5000元；但與2023年全年的3萬7600元相較，仍高出1萬7400元，收益表現仍為歷史新高。

舊制勞退基金運用規模1兆651 億元，收益率19.36％，全年帳面收益 1704.8億元；勞保基金運用規模為1兆 919 億元，收益率 18.13％，全年收益1629.1億元 ；就保基金運用規模為1756 億元，收益率4.56％；職保基運用規模為 375 億元，收益率 1.70％；積欠工資墊償基金運用規模為 196 億元，收益率 12.22％。

分析2024年的市場表現，勞動基金運用局表示，2024年全球融市場在人工智慧（AI）科技相關產業的強勁成長推動下，主要股市呈現上揚表現，台股也因半導體與 AI 相關權值股的突出表現受益，但市場也在多重不確定性因素影響下波動劇烈，增加操作難度。

運用局表示，台股大盤2024年雖表現亮眼，但漲勢主要集中在少數權值股，部分傳統產業及中小型股表現相對弱勢，考驗投資人的選股與產業趨勢分析能力。

2024年雖收益創新高，但運用局表示，勞動基金為保障勞工退休後的經濟生活，以獲取長期穩健收益為目標，各項投資採取多元分散策略，布局於股票、債券及另類等各種資產，同時配置於國內、外市場，藉以降低單一融市場波動對整體基金收益的影響。

就長期投資績效來看，整體動基金近 10 年平均收益率為 6.80％，國保基金近 10 年平均收益率為7.37％，長期投資績效穩健。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財