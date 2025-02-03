勞動基金全年大賺約1.04兆！千萬勞工平均分紅5.5萬元續創新高

勞動基金全年大賺1.04兆，千萬勞工平均分紅5.5萬元續創新高（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕雖然今（3）日台股在AI與關稅戰雙重利空重擊下，開盤大跌千點，但攸關千萬勞工退休生活的勞動基金全年收益表現亮眼，2024年全年帳面大賺1兆428億元、收益率16.48％；其中新制勞退基金全年帳面收益6989.7億元，以有效帳戶1272萬戶估算，平均每位勞工分紅破5萬元、達5.5萬元，均續創歷史新高。

勞動基金今日公告截至2024年12月底的基金操作績效，整體基金運用規模達7兆479億元，全年評價後收益數為 1兆428億元、收益率16.48％，單月收益受到去年底台股波動影響，單月收益僅100億元。

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在主要基金表現方面，新制勞退基金運用規模4兆 6582億元、收益率16.16％，全年大賺6989.7億元，續創歷史新高，以1272萬戶有效帳戶估算，雖因12月單月收益縮小，「平均」每位勞工分紅金額與11月底差距不大，仍為突破5萬元、達5萬5000元；但與2023年全年的3萬7600元相較，仍高出1萬7400元，收益表現仍為歷史新高。

舊制勞退基金運用規模1兆651 億元，收益率19.36％，全年帳面收益 1704.8億元；勞保基金運用規模為1兆 919 億元，收益率 18.13％，全年收益1629.1億元 ；就保基金運用規模為1756 億元，收益率4.56％；職保基運用規模為 375 億元，收益率 1.70％；積欠工資墊償基金運用規模為 196 億元，收益率 12.22％。

分析2024年的市場表現，勞動基金運用局表示，2024年全球融市場在人工智慧（AI）科技相關產業的強勁成長推動下，主要股市呈現上揚表現，台股也因半導體與 AI 相關權值股的突出表現受益，但市場也在多重不確定性因素影響下波動劇烈，增加操作難度。

運用局表示，台股大盤2024年雖表現亮眼，但漲勢主要集中在少數權值股，部分傳統產業及中小型股表現相對弱勢，考驗投資人的選股與產業趨勢分析能力。

2024年雖收益創新高，但運用局表示，勞動基金為保障勞工退休後的經濟生活，以獲取長期穩健收益為目標，各項投資採取多元分散策略，布局於股票、債券及另類等各種資產，同時配置於國內、外市場，藉以降低單一融市場波動對整體基金收益的影響。

就長期投資績效來看，整體動基金近 10 年平均收益率為 6.80％，國保基金近 10 年平均收益率為7.37％，長期投資績效穩健。

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