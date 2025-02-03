川普關稅「衝擊波」來襲！金價大跌約24美元失守2800美元（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅戰「衝擊波」來襲！隨著週一美元指數飆高，達109.8，漲逾1%，黃金從歷史高點下滑，再度失守2800美元，觸及2776.63美元，大跌23.9美元，跌幅0.85%。

外媒報導指出，美國總統特朗普發出關稅威脅後，上週五金價最高曾觸及每盎司2817美元，刷新了歷史高點，但對通膨的擔憂打壓了聯準會年內降息預期，美元指數上週五上漲0.35%，令金價尾盤回吐大部分漲幅，收2800.53美元。

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因美國總統川普上週六（2月1日）下令從2月4日開始對加拿大和墨西哥進口商品徵收25%的關稅，對來自中國的商品徵收10%的關稅，美元獲得了更多避險資金的青睞，而且聯準會降息預期進一步降溫，週一美元大漲逾1%，創近3週新高至109.8，進一步壓抑金價。

週一黃金現貨失守2800美元，觸及2776.63美元，大跌23.9美元，跌幅0.85%，截至台北時間10點29分，報2778.83美元，跌22.17美元或0.79%。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示，現在有很多不確定性，對於地緣政治舞台上的關稅問題，市場也持觀望態度。

道富高級全球市場策略師Marvin Loh上週五表示，在很大程度上是關稅和政府推動了這種美元過度強勢的走勢；最大的挑戰之一是，如果你想提出一種存在川普交易的理論，那麼美元走強一直是一種自我持續的交易。

Loh進一步指出，美元交易是目前倉位最過重的交易之一，它確實需要一個催化劑來繼續上漲，但我們週末將看到的關稅威脅或行動，才是現在驅動這一題材的因素。

凱投宏觀首席北美經濟學家Paul Ashworth在報告中稱，如果關稅導致通膨率飆升，那麼聯準會實施市場普遍認為能促進經濟增長的降息措施的可能性就會降低。在這種情況下，聯準會在未來12-18個月恢復降息的窗口就會緊緊關閉。

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