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加拿大對美加徵關稅首輪清單出爐！農林牧、服飾、日用品、家電

2025/02/03 09:57

美國對加拿大加徵25％關稅，加國對此以牙還牙，首批報復清單包含農林牧產品、服飾、日用品、家電、五金工具、槍械。圖為加國總理杜魯道（中）宣布相關措施，左為外長趙美蘭、右為財長勒布朗。（法新社）美國對加拿大加徵25％關稅，加國對此以牙還牙，首批報復清單包含農林牧產品、服飾、日用品、家電、五金工具、槍械。圖為加國總理杜魯道（中）宣布相關措施，左為外長趙美蘭、右為財長勒布朗。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對中國加徵10％關稅，加拿大、墨西哥則是25％，加國總理杜魯道對此以牙還牙同樣對美額外徵收關稅，首輪300億美元（約新台幣9883億元）清單出爐，包含農林牧產品、服飾、日用品、家電、五金工具、槍械等等。

《CNN》報導，加拿大財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）2日宣布，對這批清單內產品加徵25％關稅，這是針對美國關稅措施的首波回應，從財政部官網可以看到，加國的報復行動將持續到美方取消為止。

在清單裡的農林牧產品有活家禽、新鮮或冷藏冷凍禽肉和內臟、醃製肉品、乳製品（牛奶、奶油、優格、乳清、乳酪）、番茄、堅果、豆類、水果（柑橘、西瓜、木瓜、櫻桃、桃子）、咖啡、胡椒、胡椒、香料（香草、肉桂、丁香）、小麥、大麥、白米、巧克力、糖果、義大利麵（各類型）、麵包、礦泉水、酒、菸草、木材。

清單中的日用品包括化妝品、洗髮精、沐浴乳、牙膏、牙線、除臭止汗劑、肥皂、刮鬍刀、剪刀、聚氯乙烯與其他塑膠製品、浴缸、水槽、洗臉盆、餐具廚具、門窗與窗簾、輪胎、行李箱、手提箱、公事包、衛生紙、紙箱、磁磚、動物或人造毛絨製品、男女各類服飾內衣褲與童裝、寢具、鞋子、帽子、玻璃器皿、燈具。

其他還有槍械、五金工具（老虎鉗、鋸子、電動鑽頭）、鎖具與鑰匙，以及各類家電如風扇、冰箱、冷凍櫃、洗碗機、剷雪機、割草機、洗衣機、烘乾機、爐具與烹飪電器（烤箱、微波等）和無人機。

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