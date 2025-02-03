川普關稅戰開打倒數！油價飆漲逾3.6％

關稅戰開打倒數！油價暴漲逾3.6%（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅戰開打倒數！市場擔憂關稅恐導致供應鏈中斷，國際油價週一暴漲，美國西德州中質原油期貨價格報每桶觸及75.15美元，大漲3.61%。

受此消息激勵，國際油價週一大漲，西德州原油每桶最高觸及75.15美元，大漲3.61%，截至台北時間9點23分，報73.89美元，漲1.88%。

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倫敦布蘭特原油最高觸及76.32美元，截至台北時間9點24分，報76.31美元，漲0.85%。

路透報導，美國總統川普下令2月4日，正式對加拿大、墨西哥和中國徵收關稅，引發一場可能削弱全球經濟成長，並重新引發通膨的貿易戰。

白宮官員表示，來自加拿大的能源產品僅需繳納 10% 的關稅，但來自墨西哥的能源進口將徵收25%的全額關稅。

巴克萊分析師阿瑪普里特辛格（Amarpreet Singh）在1份報告中表示，對加拿大能源進口採取相對溫和的立場可能是出於謹慎。

因對加拿大能源進口徵收關稅可能會對美國國內能源市場造成比對墨西哥進口徵收關稅更大的破壞，甚至可能對總統的主要目標之一，降低能源成本，產生反作用。

根據美國能源部的數據，加拿大和墨西哥是美國原油進口的主要來源，這兩個國家合計佔美國煉油廠加工成汽油和暖氣油等燃料的石油的四分之一左右。

業內消息人士稱，關稅將提高美國煉油廠實現最佳生產所需的重質原油成本，從而降低其獲利能力，並可能迫使其減產。

MST Marquee能源分析師Saul Kavonic表示，由於供應中斷風險，尤其是重質原油，關稅對短期油價有利。

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