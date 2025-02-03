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不惜引爆關稅大戰！川普：美國人會「痛苦」但須付出代價

2025/02/03 06:42

美國總統川普。（法新社）美國總統川普。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普第二任期開始不到兩週，於2月1日發布行政命令，對加拿大、墨西哥進口商品徵收25%關稅，對中國進口產品徵收10%關稅，4日生效，立即引發各國不滿，加拿大和墨西哥將進行報復措施，關稅大戰儼然開打。川普週日坦承，他對墨西哥、加拿大和中國徵收的關稅可能會給美國人帶來「一些痛苦」，但他堅稱「結果將是驚人的」，將讓美國再次偉大。

綜合外媒報導，批評人士表示，川普的計畫將拖慢全球經濟成長，並推高物價，損害美國人的利益，但川普週日在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）上為自己的決定辯護。他表示，美國對加拿大、墨西哥和中國以及幾乎所有國家，存在巨額赤字，欠債36兆美元，「我們不會再做愚蠢國家了」。他也說道「這將是美國的黃金時代！會不會有點痛？是的，也許（也可能不是！）」但川普沒有具體說明「一些痛苦」是什麼意思。

在川普發表上述言論的幾個小時前，他於週六簽署全面關稅法案，將對所有從墨西哥進口的商品和從加拿大進口的大多數商品徵收25%關稅，並對進口到美國的中國商品徵收10%關稅。

川普致力履行競選承諾，包括終止非法移民、遏制毒品和重新平衡貿易，但對於已經承受高昂生活成本的美國人來說，這樣做會讓他們感到不舒服，甚至更糟。川普週日早上也發文表示，如果加拿大成為美國第51個州，它將面臨「無關稅」，然而目前加拿大和墨西哥已經宣布採取報復行動。

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