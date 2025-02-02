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關稅人來襲 韓智庫驚爆去年對美出口成長4260億恐吐光光

2025/02/02 19:32

南韓智庫指出，若川普關稅戰蔓延到全球，將衝擊南韓出口。（歐新社）南韓智庫指出，若川普關稅戰蔓延到全球，將衝擊南韓出口。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓智庫對川普關稅戰蔓延到全球可能產生的最壞情況進行分析，若美國對墨西哥、加拿大輸美產品加徵25%的關稅，對中國等主要國家加徵10%的普遍關稅，則南韓對美出口將縮減10%以上，減少金額約130.34億美元（約台幣4262億），接近去年南韓對美出口增幅額度。

韓媒《經濟日報》2日報導，美國總統川普宣布，從4日起對墨西哥和加拿大輸美加徵25%的關稅、對中國產品加徵10%的關稅，預期南韓國內大型企業將立即受到衝擊，因為這些企業一直以墨西哥為主要出口路線，並向中國出口石化產品等中間產品。

有一些分析認為，如果關稅戰蔓延到全球，川普政府對包括南韓在內的其他國家徵收普遍關稅，作為南韓經濟主要推動力的出口可能會減少高達448億美元（約台幣1.46兆）。

根據南韓智庫-韓國產業研究院《美國普遍徵收關稅 南韓對美出口的影響》的分析，若美國對墨西哥、加拿大加徵25%的關稅，對中國等主要國家加徵10%的關稅，南韓對美出口將減少10.2%。

一旦南韓對美出口「下降10.2%」成為現實，根據韓國國際貿易協會估算，對美出口將減少約130.34億美元，接近去年對美國出口增加的額度。

若以產業類別來看，汽車出口預計降幅最大，達到13.6%；機械將下降11.8%，電氣和電子產品將下降8.8%，半導體將下降5.9%。韓國產業經濟貿易研究院分析稱，韓企所處的行業競爭越激烈，因美國關稅壁壘而縮減的程度就越大。

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