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關稅大戰開打了！這些商品漲幅恐讓消費者荷包大失血

2025/02/02 13:01

川普對加拿大輸美產品加徵25%關稅，恐造成櫻桃番茄等產品價格上漲。示意圖。（法新社）川普對加拿大輸美產品加徵25%關稅，恐造成櫻桃番茄等產品價格上漲。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普已簽署命令，2月4日起對加拿大、墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品加徵10%關稅，加墨中3國已回應將展開報復行動。面對這場關稅大戰，美媒預期，櫻桃番茄、Tonka玩具卡車、楓糖漿等進口產品的漲幅，恐讓美國消費者荷包大失血。

《華爾街日報》報導，川普政府週六（1日）表示，將對來自墨西哥和加拿大的進口商品徵收 25% 的關稅，並對來自中國的進口商品徵收 10% 的額外關稅。美國進口商可能會將部分成本轉嫁給消費者，這意味著一系列商品的價格都有可能上漲，從而全面推高通膨。

報導指出，除了汽車或加拿大木材的價格可能會上漲外，消費者也可能會為以下進口商品付出更高的代價。

1.櫻桃番茄：加拿大是美國櫻桃番茄的主要供應國，加拿大生產商在美國邊境附近的大型溫室種植櫻桃番茄，墨西哥也供應這些產品。即使美國可能會提高產量，經濟學家則警告，美國國內生產商恐會藉此提高價格。

2.楓糖漿：據加拿大農業部稱，加拿大和美國是僅有的兩個大量生產楓糖漿的國家。加拿大 60% 以上的產品出口到美國。

3.龍舌蘭酒：美國是墨西哥龍舌蘭酒的最大市場，過去10年來，這種酒在美國受歡迎程度飆升。

4.酪梨：據美國農業部稱，美國 80% 以上的酪梨來自墨西哥。華府進步政策研究所的貿易政策專家格雷瑟（Ed Gresser）表示，美國新鮮進口酪梨將近一半由墨西哥供應，更是冬季特別重要的供應國。

川普政府對中國製造的產品全面徵收 10% 的關稅，將首次衝擊智慧型手機，恐導致價格上漲。示意圖。（圖取自shutterstock）川普政府對中國製造的產品全面徵收 10% 的關稅，將首次衝擊智慧型手機，恐導致價格上漲。示意圖。（圖取自shutterstock）

5.智慧型手機：在川普總統第一任期（以及拜登政府期間），美國對來自中國的一系列工業品徵收進口關稅，以抗議長期以來所謂的中國不公平貿易行為。但包括智慧型手機在內的消費品大多未被納入其中，以避免引發美國消費者的憤怒。對中國製造的產品全面徵收 10% 的關稅將首次衝擊智慧型手機，恐造成價格上漲。

6.Tonka 玩具卡車：美國每年銷售超過100萬輛 Tonka 玩具卡車，全部都在中國製造。玩具製造商 Basic Fun 執行長佛爾曼（Jay Foreman）表示，對中國產品徵收10% 的進口關稅，可能會導致卡車的零售價從目前的29.99 美元漲至34.99 至39.99 美元之間。根據美國玩具協會也說，美國銷售的玩具有 80% 以上都是中國製造。因此，對中產品課稅將推高價格。

7.大鐵鎚（Sledgehammers）：中國製造的大鐵鎚在抵達美國時已經面臨25％的進口關稅，額外的關稅將增加進口商的成本，恐推高零售商的成本。

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