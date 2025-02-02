春節假期油價「只跌不漲」 本週汽、柴油不調整

台灣中油宣布，自明（3日）凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整。（示意圖，資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣中油宣布，自明（3日）凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整。

參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升28.2元，實際零售價格以各營業點公告為準。

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台灣中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.8元及2.1元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.0元及0.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.5元。

另依春節期間穩定物價政策（1月27日至2月9日，汽、柴油依上漲不調、下跌調、「只跌不漲」原則辦理），汽、柴油再加碼吸收0.3元及0.8元，合計汽、柴油各共吸收1.8元及2.1元，國內汽、柴油價格皆不調整。

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