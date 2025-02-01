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這2家彩券行各開4注加碼獎項 春節大紅包還剩278組

2025/02/01 22:23

台彩表示，春節大紅包、小紅包分別剩餘278組及456組。（記者鄭琪芳攝）台彩表示，春節大紅包、小紅包分別剩餘278組及456組。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕大年初四大樂透頭獎摃龜，台彩預估初五頭獎上看1.6億元。春節大紅包則開出28組、總中獎注數34注，其中22組為1注獨得100萬元，其餘6組為2注均分、各得50萬元；春節小紅包開出45組、總中獎注數51注，其中39組為1注獨得10萬元，另有6組由2注均分、各得5萬元。

台彩表示，大樂透春節加碼期間，有多家投注站開出超過一次加碼獎項，桃園市桃園區「千百萬彩券行｣以及台中市大里區「爆米發彩券行｣都在大年初三開出今年的第4次加碼獎項，且兩家都是開出春節大紅包和小紅包各2注。高雄市小港區「禾啦彩券行｣及高雄市苓雅區「天福彩券行｣累計開出3次，且每次都是開出100萬元的春節大紅包。

另，雲林縣北港鎮「弘發財彩券行｣以及台北市南港區「瑞冠彩券行｣，連續2期開出2次春節小紅包。高雄市大寮區的「錢進來彩券行｣於初二、初三都開出春節小紅包，初三更一次開出2注，累計今年開出的春節加碼獎項已達3注。另，位於新竹縣關西鄉、曾於去年4月9日開出1.84億元大樂透頭獎的「發發發彩券行｣，也在大年初三開出1注春節大紅包。

根據統計，截至大年初四，大樂透春節加碼的480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包，累計送出組數202組及344組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為278組和456組，明天大樂透頭獎上看1.6億元，還會繼續加開春節大紅及小紅包獎號。

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