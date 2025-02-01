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防堵中國 日新增21項晶片、量子技術出口管制

2025/02/01 18:04

防止日本尖端技術被用於軍事目的，日本政府對21種與尖端半導體和量子計算機相關的產品實施出口管制。（示意圖，路透）防止日本尖端技術被用於軍事目的，日本政府對21種與尖端半導體和量子計算機相關的產品實施出口管制。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕綜合日媒週六（1日）報導，為了防止日本尖端技術被用於軍事目的，日本政府對21種與尖端半導體和量子計算機相關的產品實施出口管制，這些產品出口前必須事先向政府申請許可。

《外匯和對外貿易法》規定，出口公司和其他實體在出口政府確定可能轉用於軍事用途的物品時，必須事先向政府申請許可。關於這些出口管制，政府決定增加21個新項目，包括先進的半導體製造設備、軟體和量子電腦設備。

經濟部官員表示，企業需要獲得許可證才能出口這些物品，以防止其用於武器或進行開發。先進的晶片可以用來提高精確導引武器的運算能力，而量子電腦可以用來破解加密。新的限制措施預計將於5月底生效。

日本擴大出口管制範圍，將尖端晶片和量子電腦相關技術納入其中，對此，中國警告稱，此舉可能對兩國貿易產生負面影響。

中國指出，這些新管制措施可能會影響供應鏈的安全和穩定，並影響企業之間的正常商業交流。北京商務部發表聲明稱，北京希望日本確保這些措施不會妨礙兩國經貿發展。

此外，東京也透過增加實體名單來加強出口管制。商務部將全球42家新實體列入將接受軍民兩用物項出口監督的外國公司和組織名單。聲明稱，這些新增規定將於2月5日生效。共有約110家中國企業、研究機構和其他實體上榜。

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