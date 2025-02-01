英金融時報：軟銀集團考慮向OpenAI投資250億美元

英國《金融時報》報導，軟銀集團正考慮向OpenAI投資最高250億美元。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕英國《金融時報》1月30日報導，軟銀集團（SBG）正考慮向美國人工智慧（AI）公司OpenAI投資最高250億美元（約新台幣8235億元）。

消息人士透露，軟銀集團董事長兼社長孫正義希望加深與OpenAI的合作，在AI領域掌握主導權。軟銀可能直接向OpenAI投資150億至250億美元，其中一部分可能幫助OpenAI對「Stargate」挹注資金。雙方尚未達成最後共識。

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本月21日，孫正義和美國總統川普（Donald Trump）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、美國軟體巨擘甲骨文公司（Oracle）執行長艾里森（Larry Ellison）共同宣布，將創建新公司Stargate，在美國打造AI基礎設施，並於4年內向AI領域投資5000億美元（約新台幣16.5兆元）。

2024年11月，軟銀集團公布已向OpenAI投資5億美元（約新台幣165億元）。

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