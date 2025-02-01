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台南5年增1671件投資案 創3231億產值、增5萬個就業

2025/02/01 15:39

新碩先進化工生產用於清洗晶圓的高純度雙氧水。（南市府經發局提供））新碩先進化工生產用於清洗晶圓的高純度雙氧水。（南市府經發局提供））

〔記者王俊忠／台南報導〕台南在台灣不僅擁有令人驕傲的悠久歷史文化，也是世界先進半導體晶片製造生產中心。台南市府持續打造友善投資環境，統計2019年至2024年共新增1671件投資案，吸引2257億元投資額，創造3231億元產值、增加5萬1549個就業機會，期間吸引國內外知名企業如貿聯、傑群國際、東京威力科創、碳佐麻里及晶盈親旅等製造、高科技產業、商業服務及旅館業進駐，為南市各產業聚落奠定最厚實的基礎。

台南市長黃偉哲表示，南市積極招商引資，他從就任以來定期召開重大投資會報，加速審查作業，提升行政效率，截至目前列管中2億元以上重大投資案件有97案，投資額達4066億元，迄今有109案完成投資、投資額達1765億元。

momo在台南打造南台灣最大的倉儲場。（南市府經發局提供）momo在台南打造南台灣最大的倉儲場。（南市府經發局提供）

去（2024）年投資會報列管完成投資案件如富邦媒體南區儲配運輸物流中心、生產用於清洗晶圓的高純度雙氧水─新碩先進化工、第1個打入美加市場的台灣乾拌麵老品牌阿舍食品等合計18案、430億元投資額，各類型投資紛紛湧進台南，落實投資營運，不僅帶動周邊經濟發展，也為市民帶來更多的就業機會。

台南市府經濟發展局長林榮川指出，台南半導體產業聚落完整，2024年1月至10月南科產值達1兆7120億元，且可望突破2兆，未來市府團隊會秉持穩健腳步、推動城市永續發展，並結合中央大南方新矽谷推動方案與民間單位資源，投入AI、機器人等新興科技發展，均衡區域共榮共好，並透過開源節流持續穩定水電供給、開發多元投資標的、建構完整生活機能、人才培育、辦理就業徵才活動等措施。

林榮川強調，在公私部門協力下，台南投資環境持續被看好、投資前景可期，歡迎國內外優質企業到台南投資，招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。

傑群國際加碼投資台南、深耕台南。（南市府經發局提供）傑群國際加碼投資台南、深耕台南。（南市府經發局提供）

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