川普、黃仁勳相見歡 會對晶片徵關稅、啟動調查DeepSeek

輝達發言人表示，黃仁勳「很高興有機會與川普總統會面，並討論半導體和人工智慧政策」。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，美國總統川普週五（31日）在白宮會見輝達執行長黃仁勳，雙方會面正值美國將對晶片等行業採取加徵關稅，以及中國人工智慧新創公司DeepSeek是否繞道取得輝達的晶片爭議。

川普告訴記者，他與仁勳進行了一次良好的會談，但堅稱「我們最終將對晶片徵收關稅」。在回答可能對向中國出口晶片實施更多限制的問題時，川普表示，他將繼續推進徵收關稅的舉措。目前對運往中國貨物的限制採取商務部實施許可證要求的形式。

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輝達的發言人表示，黃仁勳「很高興有機會與川普總統會面，並討論半導體和人工智慧政策」。發言人說，兩人討論「加強美國技術和人工智慧領導地位的重要性」。

知情人士透露，川普政府官員已開始調查DeepSeek是否透過新加坡的中間商購買被禁的輝達晶片，從而規避美國對用於AI任務的處理器銷售的限制。黃仁勳與川普的會面已經籌備數週。不願透露姓名的人士表示，這次會議的目的是討論人工智慧政策。

此外，知情人士並透露，川普正考慮對輝達的H20晶片進行更嚴格的管制，這款晶片是輝達應對拜登政府對中國出口限制所開發的低規格版本，川普政府正在重新評估這一政策。

華爾街日報指出，預料晶片關稅將對依賴海外合作夥伴生產半導體的輝達造成沉重打擊。

本月早些時候，黃仁勳曾提出與川普會面，並表示希望新政府放鬆監管。與Meta Platforms Inc.執行長祖克柏和亞馬遜公司聯合創始人貝佐斯等其他科技領袖不同，黃仁勳此前沒有參加川普在華府舉行的就職典禮，而是選擇在農曆新年期間前往台灣等亞洲國家進行籌劃已久的行程。

這次會議是在輝達度過艱難股票市場一周後舉行，DeepSeek發布其R1模型，該模型被認為能夠與其他公司的聊天機器人競爭，但成本卻僅為其一小部分。這引發人們對計劃投入數十億美元開發人工智慧技術的質疑，以及中國是否已經縮小與美國在該領域的差距。

市場對輝達的反應尤其強烈，輝達股價週一（1月27日）暴跌，成為史上最大的拋售之一。投資人擔心DeepSeek開發有效A 軟體的方法，導致不需要使用輝達那麼多昂貴的設備。截至週五收盤，輝達股價下跌3.7%至120.07美元，本週累計下跌至16%。

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