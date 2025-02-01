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全國第2個！彰化越南女移工 刮中頭獎1200萬

2025/02/01 10:16

台彩表示，彰化1位年輕越南女移工，刮中「1200萬大吉利」頭獎。（台彩提供）台彩表示，彰化1位年輕越南女移工，刮中「1200萬大吉利」頭獎。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕全國第2個「1200萬大吉利」頭獎在彰化刮出！台彩表示，1位年輕越南籍女性，當天晚上與3位同是越南籍的男性友人一起前往彩券行，4人各自挑選自己順眼的刮刮樂，中獎人被閃亮亮的「1200萬大吉利」吸引，一共買了4張，結果第1張就刮中頭獎1200萬元，確認中了頭獎後，她整個人頭皮發麻，激動地表示這筆錢會全數寄回越南，讓家人能夠過個好年，她則會繼續留在台灣工作。

據彰化縣埔鹽鄉埔鹽村「祥富彩券行」代理人陳先生描述，中獎人沒有特別的選號或是撇步，就是被閃亮亮的「1200萬大吉利」吸引，隨手刮開第1張，第4個遊戲區時看到3個相同金額是12,000,000，她全身發抖，尤其是聽到投注機發出與平常中獎不同的音樂，並確認是中了頭獎後，她整個人頭皮發麻。陳先生表示，過年前特地將店內的聚寶盆帶去埔鹽「順澤宮」加持，沒想到福氣、財氣果真聚在一起，也希望這樣的財運可以延續給更多的人。

台彩表示， 「1200萬大吉利」刮刮樂共有6個頭獎1200萬元、175個100萬元。 根據統計，截至1月31日，已刮出2個1200萬元、13個100萬元。

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