半導體代工首選！晨星上調台積電目標價、看好高端產品

投資研究公司晨星指出，台積電的股價很有吸引力，是半導體代工廠的首選。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於人工智慧需求前景更加樂觀，且2025年營收指引強於預期，投資研究公司晨星公司（Morningstar, Inc.） 將台積電的公允價值預期從每股215美元上調至273美元。晨星也指出，台積電的股價很有吸引力，是半導體代工廠的首選。

台積電1月16日公佈2024年第4季營收269億美元，年增39%。毛利率較去年同期上升6個百分點至59%，這些數字超出管理階層的預期。

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2024年，AI晶片佔台積電營收的15%，按照管理層40%左右的成長預期，到2029年，這一比例將膨脹至晨星預測營收的50%，2028年營收預期上調至21%。

台積電管理階層對2025年及以後的發展給予樂觀的預期。預計2025年營收將成長25%左右，未來幾年平均成長率為20%。這高於先前預測的多年平均成長率中位數，也高於晨星預測的15%的銷售複合年增長率。

台積電預計2025年資本支出為380億至420億美元，佔營收的35%以上。這比2024年的298億美元增長28%-41%。

預計台積電未來5年的營收複合年增長率為15.5%。即使佔據主導地位，2奈米預計2025年開始量產。台積電在先進製程上的領先地位，應有助吸引及留住更多客戶、更穩定地利用不斷擴大的產能，以及降低生產成本，並因成本優勢而產生高於同行的回報，確保有足夠的利潤資助研發以及後續節點的資本支出。

晨星認為，大量研發和成本優勢帶來的無形資產的良性循環，使得規模較小的同行無法迎頭趕上台積電。

半導體是週期性最強的行業之一。台積電約三分之一的收入來自智慧型手機市場。與同業相比，台積電的獲利波動性較低，過去10年每股收益跌幅從未超過20%。晨星預計這種情況將繼續下去，因為台積電在高端產品中佔據主導地位，且客戶傾向於選擇台積電作為其主要、甚至是唯一的代工廠。

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