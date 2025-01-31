晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

伊朗被控送現鈔給真主黨 以色揚言炸貝魯特機場

2025/01/31 13:51

以色列指控，伊朗特使曾攜帶裝滿美元的行李箱，從德黑蘭飛往貝魯特國際機場。示意圖。（路透）以色列指控，伊朗特使曾攜帶裝滿美元的行李箱，從德黑蘭飛往貝魯特國際機場。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街日報披露，以色列指控，伊朗特使曾攜帶裝滿美元的行李箱，從德黑蘭飛往貝魯特國際機場，並指控土耳其公民也從伊斯坦堡機場運送資金到貝魯特。以色列表示將致力於阻止真主黨重起爐灶，若貝魯特機場被用來走私資金援助真主黨將襲擊該機場。

報導指出，代表美國領導監督以黎停火委員會的國防官員和知情人士透露，以色列向該委員會抱怨稱，伊朗外交官和其他人向真主黨提供數千萬美元的現金，以資助真主黨。

知情人士稱，根據以色列的指控，伊朗特使曾攜帶裝滿美元的行李箱，從德黑蘭飛往貝魯特國際機場。知情人士還說，以色列也指控土耳其公民從伊斯坦堡機場運送資金到貝魯特。

委員會一些政府的官員表示，他們知道伊朗利用機場走私現金，部分人士認為以色列的指控可信。

對於以色列的指控，土耳其官員表示，任何通過伊斯坦堡機場的大量現金，都將被 X 光機或其他安全措施偵測到。官員表示沒有發現此類動向，也沒有第三方向土耳其提出此問題。黎巴嫩官員也強調，根據停火協議，貝魯特機場由黎巴嫩軍隊的嚴格控制，以確保資金和武器不會被送給真主黨。

以色列則說，將致力於阻止真主黨重起爐灶，並揚言若貝魯特機場被用來走私資金給真主黨，以色列將襲擊該機場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財