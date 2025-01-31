伊朗被控送現鈔給真主黨 以色揚言炸貝魯特機場

以色列指控，伊朗特使曾攜帶裝滿美元的行李箱，從德黑蘭飛往貝魯特國際機場。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街日報披露，以色列指控，伊朗特使曾攜帶裝滿美元的行李箱，從德黑蘭飛往貝魯特國際機場，並指控土耳其公民也從伊斯坦堡機場運送資金到貝魯特。以色列表示將致力於阻止真主黨重起爐灶，若貝魯特機場被用來走私資金援助真主黨將襲擊該機場。

報導指出，代表美國領導監督以黎停火委員會的國防官員和知情人士透露，以色列向該委員會抱怨稱，伊朗外交官和其他人向真主黨提供數千萬美元的現金，以資助真主黨。

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知情人士稱，根據以色列的指控，伊朗特使曾攜帶裝滿美元的行李箱，從德黑蘭飛往貝魯特國際機場。知情人士還說，以色列也指控土耳其公民從伊斯坦堡機場運送資金到貝魯特。

委員會一些政府的官員表示，他們知道伊朗利用機場走私現金，部分人士認為以色列的指控可信。

對於以色列的指控，土耳其官員表示，任何通過伊斯坦堡機場的大量現金，都將被 X 光機或其他安全措施偵測到。官員表示沒有發現此類動向，也沒有第三方向土耳其提出此問題。黎巴嫩官員也強調，根據停火協議，貝魯特機場由黎巴嫩軍隊的嚴格控制，以確保資金和武器不會被送給真主黨。

以色列則說，將致力於阻止真主黨重起爐灶，並揚言若貝魯特機場被用來走私資金給真主黨，以色列將襲擊該機場。

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