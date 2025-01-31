川普關稅將至 國際油價震盪

週四（30日）國際油價震盪後，小幅收高。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）威脅要在本週如期對貿易夥伴加拿大和墨西哥徵收關稅，墨加兩地的原油進口預計將受影響，週四（30日）國際油價震盪後，小幅收高。

《路透》報導，紐約西德州中級原油3月交割價上漲0.11美元，或0.2％，收每桶72.73美元；布蘭特原油3月交割價上漲0.29美元，或0.4％，收每桶76.87美元。

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川普先前威脅，如果加拿大和墨西哥沒有解決邊境的吩坦尼運送問題，要在2月對這兩國徵收25％的關稅，白宮近日重申了川普的關稅計劃。

Price Futures Group資深分析師佛林（Phil Flynn）表示，隨著最終日期愈來愈接近，人們變得緊張。IG市場分析師西卡默爾（Tony Sycamore）則指出，川普的關稅已經反映在價格當中，這是原油維持在目前價格的主要原因。

投資人仍在觀望OPEC+（石油輸出國與盟友）即將在2月3日舉行的會議。哈薩克表示，該組織將討論川普為提高美國石油生產做出的努力，並針對此事發表共同立場。

川普先前喊話OPEC及其主要成員沙烏地阿拉伯降低油價，同時也推動將美國石油、天然氣產量最大化的計劃。不過，分析人士認為，美國與OPEC+之間不太可能出現價格戰，因為這將傷害到雙方。

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