投資人關注科技巨頭財報 美股震盪收高

週四（30日）美股震盪收高。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人對科技巨頭、歐洲央行（ECB）降息及美國墜機事件做出回應後，美股週四（30日）主要指數收高，其中特斯拉（Tesla）亮眼的財報帶動標普500指數，抵銷了微軟（Microsoft）令人失望的財測。

《路透》報導，除了科技股以外，標普500指數所有類股均出現上漲，其中通訊股、金融股收盤創下歷史新高。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）宣佈，將在2025上半年推出平價車款，並將從6月開始測試自動駕駛叫車服務，這些消息蓋過了特斯拉不如預期的季報，帶動特斯拉股價漲2.9％，是週四標普500指數中表現最好的股票之一。

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Ｍeta去年第4季營收超出預期，週四股價收漲1.6％，但Meta也預告本季的銷售恐不符合預期；IBM去年Q4利潤超出預期，股價飆升13％，寫下1999年以來最大單日漲幅；微軟公佈財報後，雲端運算業務成長預期令人失望，連帶股價跌近6.2％。

LSEG數據顯示，到目前為止，標普500指數成分股當中，有超過70％的公司最後1季的財報超出分析師預期。

道瓊工業指數上漲168.61點或0.38％，以44882.13點作收。

標準普爾500指數上漲31.86點或0.53％，收19681.75點。

科技股那斯達克指數漲49.43點或0.25％，收11140.43點。

費城半導體指數勁揚112.43點或2.29％，收在5030.53點。

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