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威力彩連27摃下期頭獎飆8.1億！大樂透頭獎開2注

2025/01/30 22:17

民眾在新春期間購買威力彩試手氣，希望獲得財神爺眷顧。（資料照，本報合成）民眾在新春期間購買威力彩試手氣，希望獲得財神爺眷顧。（資料照，本報合成）

〔記者方韋傑／台北報導〕今晚開出的威力彩頭獎摃龜，已連續27期未開出頭獎，下期頭獎累積金額預估上看8.1億元；大樂透本期頭獎金額1.86億元，共2注中獎，每注各得0.93億元，分別獎落台中市東勢區延平里豐勢路184號1樓的「全福順彩券行」，及高雄市三民區有光路114號1樓的「龍億來彩券行」，下期（1/31）頭獎金額保證1億元。

本期威力彩第一區獎號為「03、17、20、21、24、37」，第二區獎號為「06」。

本期大樂透獎號為「05、08、27、29、30、48」，特別號為「35」；春節大紅包獎號為「01、08、13、17、22、34、39、37、47」，春節小紅包獎號為「26」；49樂合彩獎號為「05、08、27、29、30、48」。

本期今彩539獎號為「09、11、14、18、27」，39樂合彩獎號為「09、11、14、18、27」；3星彩獎號為「114」，4星彩獎號為「9824」。

關於樂透春節加碼獎項開出情形，本期春節大紅包開出21組，總中獎注數為26注，其中17組為單注中獎，3組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出50組，總中獎注數為62注，其中38組為單注中獎，12組為2注均分。

活動截至本期為止累積開出大紅包組數為149組，剩餘331組，累積開出小紅包組數為266組，剩餘534組，大年初三將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

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