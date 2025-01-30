火車頭淪歐洲病夫？德國大砍今年經濟成長至0.3％

德國經濟遭遇重大逆風。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國政府將2025年GDP增長預期下調至僅0.3%，遠低於去年10月預測的1.1%，減幅高達72.7%，顯示德國經濟遭遇重大挑戰。

CNBC報導，德國政府週三（29日）將 2025 年國內生產毛額 （GDP） 成長預期下調至僅 0.3%，這個數字與國際貨幣基金組織等機構的預測一致。德國工業協會更悲觀，預測2025年經濟成長將萎縮 0.1%，連續第三年萎縮。

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德國經濟和氣候部長哈貝克 （Robert Habeck） 表示，雖然出現一些積極的進展，例如信貸需求上升，德國仍陷入停滯。

哈貝克說，GDP預測下調的關鍵原因包括政府任期過早結束而無法充分實施刺激計畫，以及對即將到來的大選結果出現疑慮。另外，川普重返白宮後的地緣政治不確定性以及對歐洲國家徵收關稅的可能性，也對經濟造成影響。

哈貝克認為，隨著通膨下降、實際收入上升和經濟狀況變得更加明朗，目前預測 2026 年 GDP 成長 1.1%。

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