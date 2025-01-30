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聯準會維持利率穩定 鮑爾：不急於降息

2025/01/30 10:20

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（彭博）美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（FED）週三（29日）維持利率不變，主席鮑爾（Jerome Powell）在政策會議後表示，在通膨和就業數據顯示時機恰當之前，不會急著調整利率。

《路透》報導，鮑爾在為期2天的貨幣政策會議結束後記者會上表示，Fed的政策立場非常明確，美國失業率已經穩定了6個月，最後幾次的通膨數據，帶來更多正面的消息。隨著川普政府上任，鮑爾指出，Fed官員正在等待更多政策出爐，在判斷這些政策對通膨、就業和整體經濟活動的影響之前，沒有理由進一步調整利率。

聯準會於去年下半年3度降息，最近的關鍵通膨數據仍比央行目標高出約半個百分點或更多，但已遠低於疫情後的40年高點。在經過2天的會議後，聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明表示，委員一致同意將基準利率維持在目前的4.25％至4.50％範圍內。

Fed官員表示，他們在很大程度上認為，降低通膨行動將在今年恢復進展，但在取得數據以證明這一觀點前，將暫停利率調整。Fed聲明表示，經濟活動一直以穩定的速度擴張，過去幾個月，失業率穩定在較低的水位，勞動市場狀況仍穩健。

鮑爾強調，不需要急於調整政策立場，面對眼前的挑戰，太積極的降息可能有風險，聯準會也清楚，政策限制減少的太快或是太多，可能會阻礙通膨的進展。

2024年將基準利率降了1個百分點後，各界普遍預期，聯準會在今年的首場政策會議將按兵不動。Fed決策者預估，今年可能會將利率調降0.5個百分點（降息2碼），而市場預期，央行下一次降息可能要等到6月。

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