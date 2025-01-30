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金蟾蜍發威！店家彩券行早上許願開大獎 中午被刮出100萬

2025/01/30 09:53

許多彩券行會在店內擺放金色蟾蜍，希望能帶來好運。（資料照）許多彩券行會在店內擺放金色蟾蜍，希望能帶來好運。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台彩今日指出，新北市永和區中正路的「喜來億彩券行」，店家在過年期間向店內擺放的金色蟾蜍祈福，希望能夠開個大獎，不料「早上許願，中午實現」，一位女性上班族購買「2000萬超級紅包」刮刮樂抱回100萬元大獎。

根據彩券行官姓代理人表示，店內供奉了一尊金色蟾蜍，是從新北市石碇區仙石府請回來的，當初廟方特意叮囑「要把金蟾蜍當作寵物對待」，所以店家特別將其取名為「阿旺」，過年期間的一天上午，店方在進行整理工作時，虔誠對阿旺說：「今天幫我們店裡開個大獎添添喜氣吧！」還特意摸摸阿旺，沒想到中午就靈驗。

此次中獎的幸運兒是一位女性上班族，趁著年節到彩券行試手氣，先買了一張1000元面額的刮刮樂並刮中1000元，原本打算離開，聽聞店家轉述幾天之前，要價2000元的「2000萬超級紅包」刮刮樂也被刮出10萬獎金，中間的彩券編號是「10號」，女子當下先是看了金蟾蜍一眼，決定再試一次、也挑「10號」，接著見她摀住嘴巴卻又忍不住激動大喊：「天啊！我真的中了100萬！」

中獎的女性上班族將該張刮刮樂遞給店員，經店家透過台彩機台掃描兌獎、確認中獎，女子還邊摸了摸金蟾蜍阿旺，並高興地說：「看來金蟾蜍真的很靈驗，今年要去石碇仙石府拜拜感謝祂！」對此，店家研判，阿旺不只旺店，也旺客人中大獎。

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